Глава Алтая Александр Бердников подал в отставкуНакануне.Ru 02:45

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Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сообщил в своем Facebook. Бердников особо подчеркнул, что его отставка является добровольной и связана с окончанием губернаторского срока и переходом на новую работу.

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