Политика
Глава Алтая Бердников подал в отставкуГазета.Ru 03:13
Глава республики Алтай Александр Бердников написал заявление об уходе отставке, передает РИА "Новости". Он пояснил, что отставка связана с окончанием губернаторского срока и переходом на новую работу.
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В связи с окончанием срока моих полномочий на посту главы Республики Алтай и переходом на другую работу, мною подано заявление президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о добровольной досрочной отставке с этой должности. Подчеркиваю, что отставка была добровольной.
— Александр Бердников, российский политикRambler News Service 02:44
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