Политика
Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставкеИнфорос 03:34
Президент России Владимир Путин в декабре 2005 года назначил его главой Республики Алтай. В декабре 2009 тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев вновь наделил его полномочиями. На выборах 14 сентября Бердников был избран на 5 лет главой региона, получив 50,63% голосов избирателей.
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В связи с окончанием срока моих полномочий на посту главы Республики Алтай и переходом на другую работу, мною подано заявление президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о добровольной досрочной отставке с этой должности. Подчеркиваю, что отставка была добровольной.
— Александр Бердников, российский политикRambler News Service 02:44
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