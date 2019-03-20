Политика
Глава Алтая Александр Бердников подал в отставкуНакануне.Ru 02:45
Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сообщил в своем Facebook. Бердников особо подчеркнул, что его отставка является добровольной и связана с окончанием губернаторского срока и переходом на новую работу.
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В связи с окончанием срока моих полномочий на посту главы Республики Алтай и переходом на другую работу, мною подано заявление президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о добровольной досрочной отставке с этой должности. Подчеркиваю, что отставка была добровольной.
— Александр Бердников, российский политикRambler News Service 02:44
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