Политика

Глава Alibaba стал членом Компартии Китая
Российская газета
03:12

В общей сложности "отобрано 100 деятелей, рекомендованных к вступлению в партию". Среди них - основатель и глава одной из крупнейших компаний КНР в сфере интернет-торговли Alibaba Джек Ма, а также руководитель крупнейшей телекоммуникационной компании Китая Tencent Ма Хуатэн.
Российская газета03:12

Подробнее о событии

Основатель Alibaba Джек Ма стал членом Коммунистической партии Китая

Комсомольская правда03:00

Самый богатый человек в Китае примкнул к коммунистам

Телеканал 360°02:53

Самый богатый китаец оказался коммунистом

РБК02:38

СМИ: глава Alibaba стал членом Коммунистической партии Китая

ТАСС02:29

Основатель Alibaba вступил в компартию Китая

Интерфакс02:00

Богатейший человек Китая стал коммунистом

Lenta.ru01:58

Джек Ма вступил в Коммунистическую партию Китая

Ведомости00:55
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 03:35, Ашберн
Армия и оружие

СБУ признала, что ее сотрудники были на борту задержанных кораблей ВМС

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил, что на борту задержанных в Черном море судов ВМС находились сотрудники спецслужбы.
Обновлено в 03:32
Политика

Трамп высказался об инциденте в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что ему не нравится то, что происходит между Россией и Украиной.
Обновлено в 03:09
Политика

Медведев утвердил стратегию развития санаторно-курортного комплекса

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее стратегию, которая направлена на повышение доступности санаторно-курортного лечения и на развитие лечебно-оздоровительных комплексов.
Обновлено в 03:13
Политика

Мексика направила США ноту из-за применения оружия на границе

Мексиканские власти призвали Вашингтон провести расследование в связи с использованием американской стороной нелетального оружия против мигрантов на границе.
Обновлено в 03:24
Политика

В избирком Ингушетии подали заявку на референдум по спору с Чечней

Соглашение о закреплении административной границы между Ингушетией и Чечней было подписано главами республик Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым в конце сентября.
Обновлено в 03:31
Политика

ВТБ пригрозил Порошенко иском в международный суд

«Группа ВТБ оставляет за собой право обратиться в международный суд за взысканием с господина П. А. Порошенко суммы средств, затраченных на покупку банка», — говорится в заявлении финансовой организации, опубликованном на сайте банка.
Обновлено в 03:32
Политика

Саудовского принца потребовали арестовать из-за убийства журналиста

Обновлено в 03:17
Политика

Рада назначила выборы президента Украины на 31 марта 2019 года

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что, несмотря на введение военного положения, выборы главы государства должны состояться в соответствии с Конституцией Украины 31 марта 2019 года.
Обновлено в 01:45
Политика

Путин и Меркель обсудили по телефону инцидент в Черном море

Владимир Путин провел по инициативе германской стороны телефонный разговор с канцлером Ангелой Меркель, обсудив инцидент в Черном море, сообщила пресс-служба президента России.
Обновлено в 03:27
Политика

Трамп намерен повысить с 1 января пошлины на импорт китайских товаров

Президент США Дональд Трамп вряд ли удовлетворит предложение Китая воздержаться от намеченного на 1 января повышения пошлин с 10% до 25% на импорт китайских товаров.
Обновлено в 03:22
Политика

Трамп рассказал, что в молодости его сравнивали с Элвисом Пресли

Обновлено в 03:18
Армия и оружие

Отряд кораблей ТОФ прибыл с визитом в Сингапур

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в соответствие с планом дальнего похода совершил деловой заход в военно-морскую базу (ВМБ) Чанги (Сингапур).
Обновлено в 03:24
Политика

Мюллер обвинил экс-главу штаба Трампа в нарушении сделки со следствием

Команда специального прокурора Роберта Мюллера подала в суд документ, в котором говорится, что бывший начальник предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, обвиняемый в заговоре против США, неоднократно врал следователям.
Обновлено в 03:28
Политика

Участников саммита G20 в Аргентине накормят местными блюдами

Меню для лидеров стран "Большой двадцатки" на саммите в Буэнос-Айресе будет состоять из блюд аргентинской кухни, сообщает газета Nacion.
Обновлено в 03:27
Политика

Вступил в силу безвизовый режим между Россией и Ямайкой

Во вторник, 27 ноября, вступил в силу безвизовый режим между Россией и Ямайкой.
Обновлено в 03:19
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Джек Ма
Китайский предприниматель
Китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group. Первый бизнесмен с материкового Китая, чьё фото было опубликовано на обложке журнала Forbes. По состоянию на ноябрь 2018 года состояние предпринимателя оценивается в 35,5 млрд долларов, тем самым делая его самым богатым человеком в Китае и 18-м - в списке самых богатых людей в мире.
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