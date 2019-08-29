Общество
Газета.RuГлава Alibaba предложил работать по 12 часов в неделю
Основатель и глава китайской компании в сфере интернет-коммерции Alibaba Джек Ма заявил, что люди во всем мире должны работать только 12 часов в неделю, используя преимущества искусственного интеллекта.
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Общество
В затопленном Приморье ввели режим ЧС
Lenta.ru 00:20
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с участием Киркорова
Филипп Киркоров на репетиции был несдержан, но это не повлияло на его выступление на "Новой волне" в Сочи, заявил генеральный директор конкурса Александр Румянцев.
РИА Новости 06:18
Политика
Генпрокурор Украины Луценко написал заявление об отставке
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление на имя президента Владимира Зеленского об отставке.
Российская газета 05:24
Политика
МИД Белоруссии подтвердил визит Болтона в Минск 29 августа
Ранее американское посольство в Минске сообщило, что Болтон во время визита в Белоруссию 29 августа обсудит с властями этой страны вопросы региональной безопасности и заявит о поддержке Вашингтоном суверенитета и независимости Белоруссии.
РИА Новости 04:15
Политика
Зеленский предложил оставить Авакова на посту главы МВД Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил оставить министром внутренних дел члена предыдущего состава правительства Арсена Авакова, заявила депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Роксолана Пидласа, сообщило 29 августа издание Strana.ua.
REGNUM 06:40
Гаджеты
В популярном приложении для Android нашли вирус
Из каталогов приложений программу уже удалили, однако скачать ее успели уже более 100 млн раз.
ГТРК Южный Урал 01:20
Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Политика
Соловьев уверяет, что россиянам тема Украины интереснее, чем пенсии
Пропагандист отметил, что гражданам интереснее обсуждать Украину, чем собственные пенсии.
Live24 06:37
Политика
Вышинский рассказал, что хочет вернуться в журналистику
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы "Время покажет" на Первом канале рассказал о своих планах после освобождения из СИЗО.
РИА Новости 06:22
Футбол
«Зенит» арендовал полузащитника «Ахмата»
«Зенит» и «Ахмат» достигли соглашения об аренде полузащитника Владимира Хубулова.
Чемпионат 06:26
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Происшествия
Тело погибшей в Турции девочки отправят в Петербург в пятницу
Тело погибшей на отдыхе в турецком отеле 12-летней Алисы будет доставлено в Петербург в пятницу, сообщил отец девочки Андрис Лейкуцис.
РИА Новости 03:30
Политика
Правительство Украины сложило полномочия перед новой Радой
RT на русском 06:51
Автоспорт
Квят и Албон будут оштрафованы на Гран-при Бельгии за смену двигателя
Советский спорт 04:51
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с диверсантами
В ночь на четверг произошло столкновение ополченцев с диверсионной группой украинских силовиков, рассказали в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 06:06
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Происшествия
Турецкая клиника ответила на обвинения в изъятии органов у россиянки
Сведения об изъятии внутренних органов у 16-летней россиянки в турецкой клинике «Яшам хастанеси» в Анталье являются клеветой, заявила директор учреждения Нуртач Ары.
Взгляд.ру 06:18
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24
Политика
Президент Италии поручит Конте сформировать новое правительство
Как ожидается, Маттарелла поручит Конте сформировать новое правительство на основе договоренностей, достигнутых во время консультаций президента с представителями парламентских партий, пишет «Коммерсант».
Известия вчера в 20:16
Происшествия
Автогонщица Джесси Комбс из США погибла при попытке установить рекорд
Джесси Комбс, известная в США как «самая быстрая женщина на четырех колесах», разбилась при попытке установить новый мировой рекорд по скорости.
Политическая Экспертиза вчера в 19:38
Происшествия
Восемь человек погибли при обрушении дома в Львовской области
Восемь человек погибли под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, их тела обнаружили спасатели.
Известия 03:29
Политика
В Раде назвали дату обмена заключенными между Россией и Украиной
Обмен заключенными между Россией и Украиной должен состоятся в пятницу.
Rambler News Service 06:33
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы вчера в 02:17
Происшествия
Восемь человек погибли из-за торнадо на юге Китая
Восемь человек погибли, и ещё двое пострадали в результате обрушившегося на южную китайскую провинцию Хайнань торнадо, передаёт Центральное телевидение Китая.
Московский Комсомолец вчера в 23:51
Армия и оружие
СМИ: разведывательный самолет США облетел приграничную с КНДР южнокорейскую провинцию
ТАСС 01:13
Политика
Коломойский призвал снять с РФ часть санкций
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рекомендовал Киеву снять половину санкций с России.
Комсомольская правда вчера в 08:31
Шоу-бизнес
Наталья Подольская подверглась критике из-за внезапной смены имиджа
Подольская часто подвергается нападкам хейтеров, а недавно поразила поклонников провокационным фото в короткой юбке, под которой многие не заметили нижнего белья.
OAnews 02:47
Общество
Крест XVII века найден в ходе раскопок в центре Москвы
Крест конца XVII века с изображением Сергия Радонежского найден в ходе раскопок недалеко от парка «Зарядье» в Москве.
RT на русском 03:11