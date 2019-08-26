Экономика
Ведомости«Аэрофлот» может провести IPO «Победы»
«Аэрофлот» изучает возможность проведения IPO авиакомпании «Победа», размещено может быть до 25% ее капитала при условии «корпоративного одобрения», рассказал в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 15:02, Ашберн
Политика
Трамп объявил о возвращении к диалогу с Китаем по торговым пошлинам
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай готов вернуться к диалогу по торговым вопросам.
Телеканал 360° 04:15
Происшествия
Волгоградский чиновник упал в скотомогильник и погиб
Глава поселка Ленинское Волгоградской области погиб после падения в скотомогильник.
Московский Комсомолец 12:29
Политика
Макрон анонсировал встречу в «нормандском формате» в сентябре
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах провести в сентябре саммит в «нормандском формате», посвященный урегулированию кризиса на Украине.
Известия 13:23
Происшествия
В Москве загорелся Богородице-Рождественский монастырь
В центре Москвы вспыхнула кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 13:16
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия 13:09
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
По словам источника, аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп.
Megaobzor.com вчера в 08:53
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Прокуратура Свердловской области начала проверку о нарушении трудовых прав хирургов в больницах Нижнего Тагила после их жалоб на низкие зарплаты.
РБК 13:33
Политика
Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не делала и не собирается делать никаких обращений относительно возможности возвращения формата «Большой восьмёрки» с участием российской стороны.
RT на русском 05:43
Экономика
Орешкин назвал восемь мер для ускорения экономического роста
Минэкономразвития разработало дополнительные меры по повышению потенциала экономического роста, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
Интерфакс 14:25
Происшествия
Тревел-блогер из Краснодара умерла после ДТП на Бали
Публикация от Olesia Satsunkevich (@ole_up) 25 Авг 2019 в 9:50 PDT Сообщается, что 11 августа во время отдыха на острове Бали девушка попала в аварию и получила травму головы: ушиб и отек мозга.
Вести.Ru 07:43
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Кино
Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн»
В Сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
Известия 10:08
Технологии
Reuters: Huawei намерена создать планшеты с российской ОС «Аврора»
Китайская телекоммуникационная компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей "Ростелекому" операционной системы (ОС) "Аврора" для проведения переписи населения в России в 2020 году.
ТАСС 13:51
Шоу-бизнес
44-летняя Божена Рынска ждет ребенка от погибшего Игоря Малашенко
Известная журналистка Божена Рынска после смерти своего мужа ― сооснователя ТНТ Игоря Малашенко ― находится в плачевном состоянии.
Popcornnews.ru 06:14
Финансы
МЭР видит в ситуации с потребкредитованием черты социальной проблемы
Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил журналистам, что ситуация в сегменте потребительского кредитования приобретает черты "социальной проблемы".
РИА Новости 13:30
Футбол
Жоау Мариу может перейти в «Локомотив»
Сообщается, что клубы уже ведут переговоры о трансфере.
Soccer.ru 09:26
Космос
Венера ожидает человека: Планета вполне может быть пригодной для жизни
Если представить себе, что Венеру наблюдают с помощью мощных телескопов инопланетные наблюдатели, то им будет трудно отличить её от нашей планеты.
HotGeo 14:32
Культура
Мамонову сделают операцию после перенесенного инфаркта
Жена актера позже уточнила, что состояние актера стабильное, Мамонову сделают операцию после перенесенного инфаркта.
ФАН 03:48
Политика
В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России
Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском 11:43
Политика
The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Телеканал 360° вчера в 17:22
Авто
Lada является самым популярным автомобилем на Украине
Отдельно стоит отметить, что в период с 1991 по 2018 год в Украине в общей сложности было реализовано 4,3 млн легковых автомобилей, а это 52% от всего автопарка.
Tvoe-avto.com 07:13
Армия и оружие
Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском
Испытания под Северодвинском связаны с разработкой оружия в связи с выходом США из договора по ПРО.
Lenta.ru 14:13
Футбол
«ПСЖ» обменяет Неймара в «Реал» только на Винисиуса
В минувшем сезоне Неймар провёл 17 матчей в Лиге 1 за «ПСЖ», забил 15 голов и отдал семь голевых передач.
Евро-футбол.ру 12:02
Единоборства
Россиянин Ковалев нокаутировал британца Ярда и защитил титул чемпиона
Российский боксер Сергей Ковалев отстоял звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO), сообщает ТАСС.
МИР 24 24 августа в 16:10
Общество
Мелания Трамп смутила пользователей сети своим нарядом на саммите G7
Жену президента США Дональда Трампа Меланию раскритиковали за наряд, в котором она появилась на саммите «Группы семи» G7 во Франции.
Lenta.ru 03:40