Действующий глава Абхазии Рауль Хаджимба отдал свой голос на выборах президента. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Известно, что Хаджимба проголосовал на участке №2 в школе №14 на улице Акиртава.

Глава Абхазии проголосовал на выборах президента в Сухуме

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