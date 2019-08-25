Политика
Глава Абхазии проголосовал на выборах президента в СухумеNewInform вчера в 02:45
Действующий глава Абхазии Рауль Хаджимба отдал свой голос на выборах президента. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Известно, что Хаджимба проголосовал на участке №2 в школе №14 на улице Акиртава.
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Шоу-бизнес
Ксения Бородина поздравила мужа с днем рождения после слухов о разводе
После недавнего поздравления супруга с днем рождения фанаты должны быть уверены – все у пары хорошо.
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Евро стабилизируется: эксперт определил его курс на два года
После чего за Федрезервом предусмотрен следующий ход - в виде снижения ставок.
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Израиль перехватил две выпущенные из сектора Газа ракеты
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Культура
На Ямале создадут пилотные арт-резиденции. Первая – в Салехарде
Ямал — в числе восьми регионов, где будут созданы арт-резиденции.
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Культура
Информацию о госпитализации Меньшикова в реанимацию опровергли
Накануне, 24 августа, появились сообщения, что директор и художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков попал в реанимацию.
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Общество
В Екатеринбурге протестовали против скандального креста
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Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
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Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
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Первый президент Украины объяснил бессмысленность гимна его страны
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным.
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Происшествия
В Екатеринбурге пять человек пострадали в массовом ДТП на Объездной
Вечером в воскресенье в Екатеринбурге на выезде из ТЦ "Мега" на Объездную произошло массовое ДТП.
Обновлено в 00:58
Экономика
«Почта России» попросила ₽85 млрд на создание «Центров притяжения»
На свою реформу "Почта России" просит выделить из бюджета около 85 млрд руб. Из них 66,4 млрд руб. предполагается направить на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 млрд руб. — на проведение капитального ремонта, еще 7,7 млрд руб. — на расширение площадей отделений.
Обновлено вчера в 21:45
Финансы
Токийская биржа открылась сильным падением
Новый виток торговой войны между США и Китаем сказался на торгах в Токио.
Обновлено вчера в 21:42
Космос
«Союз МС-13» перестыковался к другому модулю МКС
Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-13» успешно перестыковался со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 00:15
Общество
Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин
По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.
Обновлено вчера в 20:30
Общество
Россияне назвали свои главные страхи
Для большинства граждан главным страхом оказались болезни их детей и близких. Этот вариант выбрали 58% респондентов.
Обновлено в 00:12
Политика
Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути
Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.
Обновлено 24 августа в 02:31
Кино
Депардье сыграет Брежнева в фильме о Чехословакии
Обновлено в 01:00
Здоровье
Ученый назвал причину распространения экзотических болезней в России
Как отметил специалист, основными переносчиками этих болезней являются комары.
Обновлено вчера в 21:26
Армия и оружие
Военные США и Норвегии проведут наблюдательный полет над Россией
Обновлено вчера в 19:43
Политика
Кравчук рассказал, как референдум повлиял на признание Украины в мире
Украину не признало ни одно государство в мире, когда она объявила о независимости, однако ситуация изменилась после референдума в 1991 году, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:58
Футбол
«Боже, храни „Спартак“, чтоб воедино „Брагу“ прошли мы». Назаров посвятил новую песню красно-белым
В своей песне актер пожелал «Спартаку» обыграть «Брагу» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы, а затем победить «Зенит» в 8-м туре РПЛ.
Обновлено вчера в 18:20
Армия и оружие
В России ускорят производство самолетов Ил-76МД-90А
В России ускорят производство тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А и его модификаций.
Обновлено вчера в 22:06
Политика
Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»
Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
Обновлено вчера в 14:58
Политика
Второй пакет санкций против России по делу Скрипалей вступил в силу
Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей, которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
Признаки монтажа найдены в записи назвавшей быдлом россиян чиновницы
Обновлено вчера в 04:23
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
Температурный режим в диапазоне 15–17 градусов тепла днем и 4–9 градусов ночью сохранится до конца недели.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено вчера в 08:29
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:15
Футбол
Барселона — Бетис 5:2
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