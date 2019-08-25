Политика
Кандидат Олег Аршба проголосовал на выборах президента АбхазииSputnik Абхазия 04:50
Кандидат в президенты Абхазии Олег Аршба проголосовал на выборах главы государства, сообщает корреспондент Sputnik с места события. Аршба проголосовал на избирательном участке №2, расположенном в здании Сухумской школы №14.
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