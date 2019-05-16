Экономика
Глава АСВ: «Вкладчик сможет получать страховые выплаты дистанционно»Реальное время вчера в 05:30
Глава АСВ Юрий Исаев сообщил, что в перспективе вкладчик сможет получать страховые выплаты дистанционно. Об этом он заявил в интервью агентству "Прайм". Исаев рассказал, что обновленная стратегия АСВ предполагает развитие максимальной доступности услуг агентства для вкладчика в онлайн-режиме.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦБ и АСВ подготовили проект о компенсации вкладчикам до 10 млн рублей в особых ситуациях
Ведомостивчера в 06:33
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 10:10, Ашберн
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко
Обновлено в 06:32
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Политика
В Кремле заявили, что Путин не вмешивался в конфликт в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин предложил в качестве решения конфликта, возникшего в Екатеринбурге из-за постройки храма на месте сквера, провести опрос среди горожан.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Росавиация: экипаж сгоревшего SSJ-100 не выпустил закрылки при посадке
Экипаж сгоревшего в московском аэропорту Шереметьево самолёта SSJ-100 при заходе на посадку не выпустил закрылки.
Обновлено в 09:43
Футбол
Касильяс объявит о завершении карьеры
Пинту да Кошта хотел бы сохранить Касильяса в структуре клуба, скорее всего, переговоры с испанцем пройдут по окончанию сезона.
Обновлено вчера в 14:58
Спорт
Биатлонистка Дальмайер объявила о завершении карьеры в возрасте 25 лет
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Лаура Дальмайер приняла решение завершить карьеру.
Обновлено в 07:22
Политика
Комитет министров Совета Европы вернул России право голоса в ПАСЕ
В ходе заседания министров Совета Европы в Хельсинки 17 мая было принято заявление, в котором указано, что полномочия представителей всех стран – членов Совета Европы в работе Комитета министров и Парламентской Ассамблеи Совета Европы равны.
Обновлено в 07:45
Музыка
Пригожин оценил выступление Лазарева на «Евровидении»
Обновлено в 05:33
Происшествия
Готовивший убийство депутата британский неонацист получил пожизненное
Центральный уголовный суд Лондона приговорил члена запрещенной в Великобритании неонацистской группировки «Национальное действие» (National Action) к пожизненному тюремному заключению по обвинению в подготовке убийства депутата-лейбориста Рози Купер.
Обновлено в 08:48
Политика
Инцидент у «Приразломной»: Москва и Амстердам урегулировали спор
Россия и Нидерланды урегулировали все претензии вокруг высадки активистов Greenpeace на платформу "Приразломная" в 2013 году.
Обновлено в 09:52
Общество
В Мурманске надгробия с именами воинов отправили на свалку
Жители Мурманска обнаружили свалку надгробий, которые, предположительно, ранее находились на месте воинских захоронений — в Долине Славы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 08:48
Политика
«Нафтогаз» предупредил Киев о рисках проигрыша «Газпрому» в арбитраже
Выведение газотранспортной системы (ГТС) из под контроля «Нафтогаза» по модели OU (ownership unbundling), на которой настаивают власти Украины, может привести к проигрышу российскому «Газпрому» в новом арбитраже.
Обновлено в 08:01
Политика
В штабе Зеленского прокомментировали распад коалиции в Раде
Ранее фракция «Народный фронт» во время заседания Рады объявила о выходе из парламентской коалиции, пишет НСН.
Обновлено в 07:43
Здоровье
Воробьев проверил работу новой поликлиники в Химках
Левобережная городская поликлиника открылась в подмосковных Химках, в ней есть детское и взрослое отделения, ее работу в пятницу проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает корреспондент РИАМО.
Обновлено в 04:32
Авто
Вседорожная Lada Granta Cross появилась у дилеров
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Политика
Климкин написал заявление об отставке
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Игры
Эксклюзивы PlayStation выйдут на ПК. Названы цены и даты
Detroit: Become Human - 349 рублей (до 13 июня действует скидка, потом цена составит 999 рублей), релиз обозначен как "осень", без конкретной даты.
Обновлено в 04:38
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Общество
На проект «Старшее поколение» выделят 100 миллиардов рублей
Как рассказал Дмитрий Медведев, в ближайшие годы финансирование составит 100 миллиардов рублей.
Обновлено в 09:35
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера
В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Политика
Матвиенко встретится в Стамбуле с Эрдоганом
Обновлено в 05:15
Футбол
Церемония открытия стадиона «Динамо» состоится в следующем сезоне
Полноценная церемония открытия обновленного стадиона "Динамо" в Петровском парке состоится в начале следующего сезона, сообщил генеральный директор управляющей компании "Динамо" Андрей Лунтовский.
Обновлено в 09:30