Политика
Глава «112 Украина» призвал Зеленского осудить обстрел телеканалаBFM.ru 06:53
Телеканал «112 Украина» опубликовал заявление своего гендиректора Егора Бенкендорфа после обстрела здания канала из гранатомета. Бенкендорф в том числе обратился к администрации президента Украины, СБУ и лично к главе МВД Арсению Авакову с требованием «немедленно осудить» нападение.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:07, Вашингтон
Происшествия
Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки
6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Общество
Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году
Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
Обновлено в 08:07
Политика
Зеленский назначил нового главу Херсонской областной администрации
Президент Украины Владимир Зеленский представил жителям Херсонской области нового главу областной администрации Юрия Гусева.
Обновлено в 09:51
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
Российский самолет задержали на Кипре из-за угрозы взрыва
Российские туристы из Петербурга не смогли улететь из международного аэропорта Ларнака в аэропорт Пулково из-за угрозы взрыва на борту самолета.
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес
Максим Виторган подтвердил роман с Нино Нинидзе
На этой неделе российские СМИ взорвала новость о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе.
Обновлено в 05:06
Теннис
Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Политика
Зеленский потребовал от главы Фискальной службы уйти в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова написать заявление об отставке.
Обновлено в 08:31
Экономика
Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян
Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
Обновлено вчера в 22:12
Экономика
СМИ: Budweiser отказался от IPO в Гонконге на $9,8 млрд
Производитель пива Budweiser Brewing Company APAC, лидирующий по объемам продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отказался от планов проведения первичного публичного размещения акций (IPO) на Гонконгской фондовой бирже на сумму $9,8 млрд.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон пришла на финал Уимблдона в старом платье за $2700
Член королевской семьи пришла в темно-зеленом платье известного итальянского модного дома. Стоимость наряда оценивается почти в $2700.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес
Продюсер Шатунова рассказал о состоянии певца после операции
Солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову предстоит еще одна операция, рассказал РИА Новости продюсер коллектива Андрей Разин.
Обновлено вчера в 04:34
Экономика
Государство поможет семьям с низким доходом
Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
Обновлено в 06:18
Технологии
В работе «Билайна» произошёл сбой
Российские пользователи сообщают о сбоях в работе сотового оператора «Билайн». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 09:34
Автоспорт
Гран-при Великобритании. Боттас выиграл квалификацию
На трассе в Сильвестоуне проходит десятый этап Формулы-1 Гран-при Великобритании.
Обновлено в 10:16
Общество
Полиция проверит заявление обидевшегося на мем депутата из Кирова
Полиция проводит проверку по заявлению депутата Кировской городской думы Павла Валенчука, посчитавшего за оскорбление мем со своим изображением в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия
В Башкирии грузовик насмерть сбил четырех дорожных рабочих
"На 112-м км трассы Р-240 Уфа - Оренбург водитель, управляя грузовой [машиной] Volvo с полуприцепом-цементовозом без груза, совершил наезд на стоящий у правого края дороги автомобиль УАЗ дорожной службы", - сообщили в ведомстве, отметив, что затем машина сбила пятерых дорожных рабочих.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
Ким Кардашян выбрала яркий наряд для прогулки на отдыхе
Ким Кардашян (Kim Kardashian) прославилась благодаря реалити-шоу «Семейство Кардашян», а также благодаря своей нестандартной фигуре.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к Брэдли Куперу
Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 18:46
Игры
В Dota 2 появилась вторая Collector’s Cache
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Лобода опровергла слухи о скандале на фестивале «Белые ночи»
Накануне Светлана приехала в Санкт-Петербург и выступила на фестивале «Белые ночи».
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева назвала Ольгу Бузову бездарностью
Красотка-посол ФИФА разоткровенничалась и высказала свое мнение о медийных личностях: Ольге Бузовой, Ксении Собчак и опальных футболистах – Мамаеве и Кокорине.
Обновлено в 07:48
Космос
Ракета «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ» стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества
В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Десять человек погибли в результате теракта в Сомали
Не менее 10 человек погибли в результате теракта в отеле Asasey в сомалийском портовом городе Кисмайо.
Обновлено вчера в 18:32
Общество
Гонконгская полиция призвала протестующих прекратить насилие
Полиция Гонконга после столкновений с протестующими в субботу призывает многочисленных участников протестов прекратить насильственные действия и разойтись, чтобы избежать ухудшения ситуации, говорится в заявлении на сайте полиции.
Обновлено в 08:56
Политика
В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина
Обновлено в 10:32