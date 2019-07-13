Политика

Глава «112 Украина» призвал Зеленского осудить обстрел телеканалаBFM.ru 06:53

Телеканал «112 Украина» опубликовал заявление своего гендиректора Егора Бенкендорфа после обстрела здания канала из гранатомета. Бенкендорф в том числе обратился к администрации президента Украины, СБУ и лично к главе МВД Арсению Авакову с требованием «немедленно осудить» нападение.
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Директор канала «112 Украина» призвал власти страны осудить действия против журналистов

ТАСС05:39

Гендиректор «112. Украина» обратился к Зеленскому после обстрела телеканала

РИА Новости06:47

Глава «112 Украина» обратился в администрацию президента после обстрела

РБК05:59

Канал «112.Украина» обратился к послам G7 за поддержкой после обстрела его здания

Интерфакс05:47

Что известно об обстреле из гранатомёта здания канала «112 Украина» в Киеве

RT на русском09:08

Гендиректор обстрелянного украинского телеканала обратился к Зеленскому

Газета.Ru05:21

Украинский телеканал обратился к Зеленскому после обстрела из гранатомета

Lenta.ru05:09
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Происшествия

Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки

6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
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Общество

Победителем «Старательского фарта» в Магадане стал Сергей Палкин

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Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
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Политика

Зеленский назначил нового главу Херсонской областной администрации

Президент Украины Владимир Зеленский представил жителям Херсонской области нового главу областной администрации Юрия Гусева.
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Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

Российский самолет задержали на Кипре из-за угрозы взрыва

Российские туристы из Петербурга не смогли улететь из международного аэропорта Ларнака в аэропорт Пулково из-за угрозы взрыва на борту самолета.
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес

Максим Виторган подтвердил роман с Нино Нинидзе

На этой неделе российские СМИ взорвала новость о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе.
Обновлено в 05:06
Теннис

Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Политика

Зеленский потребовал от главы Фискальной службы уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова написать заявление об отставке.
Обновлено в 08:31
Экономика

Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян

Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
Обновлено вчера в 22:12
Экономика

СМИ: Budweiser отказался от IPO в Гонконге на $9,8 млрд

Производитель пива Budweiser Brewing Company APAC, лидирующий по объемам продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отказался от планов проведения первичного публичного размещения акций (IPO) на Гонконгской фондовой бирже на сумму $9,8 млрд.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон пришла на финал Уимблдона в старом платье за $2700

Член королевской семьи пришла в темно-зеленом платье известного итальянского модного дома. Стоимость наряда оценивается почти в $2700.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес

Продюсер Шатунова рассказал о состоянии певца после операции

Солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову предстоит еще одна операция, рассказал РИА Новости продюсер коллектива Андрей Разин.
Обновлено вчера в 04:34
Экономика

Государство поможет семьям с низким доходом

Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
Обновлено в 06:18
Технологии

В работе «Билайна» произошёл сбой

Российские пользователи сообщают о сбоях в работе сотового оператора «Билайн». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 09:34
Автоспорт

Гран-при Великобритании. Боттас выиграл квалификацию

На трассе в Сильвестоуне проходит десятый этап Формулы-1 Гран-при Великобритании.
Обновлено в 10:16
Общество

Полиция проверит заявление обидевшегося на мем депутата из Кирова

Полиция проводит проверку по заявлению депутата Кировской городской думы Павла Валенчука, посчитавшего за оскорбление мем со своим изображением в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия

В Башкирии грузовик насмерть сбил четырех дорожных рабочих

"На 112-м км трассы Р-240 Уфа - Оренбург водитель, управляя грузовой [машиной] Volvo с полуприцепом-цементовозом без груза, совершил наезд на стоящий у правого края дороги автомобиль УАЗ дорожной службы", - сообщили в ведомстве, отметив, что затем машина сбила пятерых дорожных рабочих.
Обновлено в 09:23
Политика

Малахов попал в базу «Миротворца» после телемоста России и Украины

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Шоу-бизнес

Ким Кардашян выбрала яркий наряд для прогулки на отдыхе

Ким Кардашян (Kim Kardashian) прославилась благодаря реалити-шоу «Семейство Кардашян», а также благодаря своей нестандартной фигуре.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к Брэдли Куперу

Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 18:46
Игры

В Dota 2 появилась вторая Collector’s Cache

Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес

Лобода опровергла слухи о скандале на фестивале «Белые ночи»

Накануне Светлана приехала в Санкт-Петербург и выступила на фестивале «Белые ночи».
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева назвала Ольгу Бузову бездарностью

Красотка-посол ФИФА разоткровенничалась и высказала свое мнение о медийных личностях: Ольге Бузовой, Ксении Собчак и опальных футболистах – Мамаеве и Кокорине.
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Армия и оружие

Жители Донецка сообщили о начале боя в направлении Песок

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Ракета «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ» стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» стартовала с космодрома Байконур.
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Происшествия

Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества

В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Десять человек погибли в результате теракта в Сомали

Не менее 10 человек погибли в результате теракта в отеле Asasey в сомалийском портовом городе Кисмайо.
Обновлено вчера в 18:32
Общество

Гонконгская полиция призвала протестующих прекратить насилие

Полиция Гонконга после столкновений с протестующими в субботу призывает многочисленных участников протестов прекратить насильственные действия и разойтись, чтобы избежать ухудшения ситуации, говорится в заявлении на сайте полиции.
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В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина

Обновлено в 10:32
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Егор Бенкендорф
Украинский кинорежиссёр
Украинский кинорежиссёр, сценарист, продюсер. Глава правления телеканала «Интер» с 2013 по 2016 год, гендиректор телеканала «112 Украина».
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