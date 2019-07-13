Политика
Глава «112 Украина» призвал Зеленского осудить обстрел телеканалаBFM.ru 06:53
Телеканал «112 Украина» опубликовал заявление своего гендиректора Егора Бенкендорфа после обстрела здания канала из гранатомета. Бенкендорф в том числе обратился к администрации президента Украины, СБУ и лично к главе МВД Арсению Авакову с требованием «немедленно осудить» нападение.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 08:06, Вашингтон
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено вчера в 15:05
Религия
В Москве паломникам рассказали, откуда нужно занимать очередь к мощам Петра и Февронии
Желающие прикоснуться к мощам святых князей Петра и Февронии Муромских смогут занять очередь на Пречистенской набережной, начиная с 8:00 15 июля, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
Обновлено в 07:33
Происшествия
Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки
6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Общество
Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел
Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.
Обновлено вчера в 13:58
Общество
Синоптики спрогнозировали приход в Москву тепла и ливней
Вихрь, кроме влаги, принесет и южное тепло: дневная температура воздуха в столице повысится до 22-25 градусов, подчеркивается в прогнозе.
Обновлено в 06:06
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес
Россиянки возмутились переездом Леди Гаги к Брэдли Куперу
"Не люблю тебя больше, разлучница", — написала одна из россиянок. Ранее сообщалось, что Леди Гага съехалась с Брэдли Купером.
Обновлено в 06:05
Спорт
Стал известен соперник сборной России в полуфинале Лиги Наций
Сегодня сборная России по волейболу уступила команда США со счетом 3:0 в матче группового этапа «Финала шести» Лиги Наций.
Обновлено в 00:05
Шоу-бизнес
Продюсер Шатунова рассказал о здоровье певца
Обновлено в 07:44
Происшествия
Полиция Парижа вытеснила протестующих мигрантов из Пантеона
Полиция Парижа пресекла акцию протеста нелегальных мигрантов в Пантеоне, вытеснив всех участников на улицу.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Вооруженные в масках напали на офис компании под Саратовом
В Энгельсском районе Саратовской области группа вооруженных людей напала на офис коммерческой организации и застрелила охранника.
Обновлено в 07:16
Политика
Митинг в защиту Грудинина прошёл в Москве
Обновлено в 07:46
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Футбол
«Краснодар» подписал контракт с нападающим сборной Швеции
«Краснодар» на своем сайте объявил о подписании контракта с форвардом сборной Швеции Маркусом Бергом. Соглашение рассчитано на один сезон.
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Нижнем Новгороде убили главу отделения военно-исторического общества
Председатель нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олег Казаринов умер от ножевого ранения в больнице Нижнего Новгорода, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:07
Здоровье
Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала
Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
Обновлено вчера в 11:12
Автоспорт
Леклер стал лучшим перед квалификацией в Сильверстоуне, Квят — 13-й
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 13-е время, а его напарник Александр Албон — 10-е.
Обновлено в 07:07
Здоровье
Диетологи назвали пять правил для безопасного похудения
Авторитетные диетологи из Великобритании назвали пять способов, эффективно помогающих похудеть без негативных последствий для организма.
Обновлено в 02:47
Космос
Госкомиссия разрешила пуск ракеты «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ»
Дважды переносившийся старт все же состоится сегодня днем.
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Саратовской области произошел пожар в воинской части
Пожар разгорелся в Саратовской области при заправке автоцистерны топливом, четверо военных получили травмы, сообщает в субботу командование Саратовского гарнизона.
Обновлено в 07:43
Футбол
Тихонов рассказал, способен ли Понсе заменить Зе Луиша
Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением относительно того, сможет ли новичок команды Эсекьель Понсе заменить ушедшего в «Порту» нападающего Зе Луиша.
Обновлено в 03:50
Экономика
На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов
На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено вчера в 07:48
Авто
В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей
На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия
В Уфе неизвестные избили полицейского и похитили табельное оружие
Несколько молодых людей, которые дрались у ночного клуба в Уфе, избили полицейского, прибывшего на место конфликта.
Обновлено в 02:12
Хоккей
«Локомотив» вернул своего воспитанника Козлова из QMJHL
После трёх лет за океаном воспитанник ярославского «Локомотива» Иван Козлов возвращается в систему клуба, информирует официальный «твиттер» «железнодорожников».
Обновлено в 06:54