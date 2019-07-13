Политика
Глава «112 Украина» призвал Зеленского осудить нападение на телеканалRT на русском 05:37
Генеральный директор канала «112 Украина» Егор Бенкендорф обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и главам МВД и СБУ с требованием осудить обстрел здания телеканала в Киеве из гранатомёта.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:38, Вашингтон
Политика
Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаем
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В пятницу поздно вечером Boeing 737-300 авиакомпании Belavia при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Киева.
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Политика
Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного в Италии украинца
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Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления
Обновлено вчера в 16:27
Политика
На акции «За справедливость и права граждан» в Москве задержаны несколько человек
Акция КПРФ сегодня анонсирована в ряде российских городов. В столице, по некоторым подсчетам, на нее пришли уже несколько тысяч человек.
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В Москве закрыли девять станций метро
Обновлено в 05:30
Политика
Зеленский потребовал от и.о. главы Госфискальной службы Украины подать в отставку
Свое требование Зеленский объяснил тем, что и.о. главы ГФС Украины не уволил руководителей таможен в четырех областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал глава государства во время совещания в Ужгороде 6 июля.
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Футбол
Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»
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Политика
Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным
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Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Суд арестовал замруководителя ПФР по делу о получении взятки
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте замглавы ПФР Алексея Иванова по делу о получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 07:51
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Аналитики банка объясняют рост доли расходов на продукты тем, что продовольственная инфляция сейчас опережает рост реальных доходов населения.
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История с ценами на видеокарты AMD RX 5700 XT и RX 5700, представленными на недавней выставке E3, удивила многих.
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Экономика
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Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате соцсетью $5 млрд в рамках расследования об утечке пользовательских данных, сообщило Reuters со ссылкой на источники.
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Ярош призвал захватывать итальянцев на Украине
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