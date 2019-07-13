Политика

Глава «112 Украина» призвал Зеленского осудить нападение на телеканалRT на русском 05:37

Генеральный директор канала «112 Украина» Егор Бенкендорф обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и главам МВД и СБУ с требованием осудить обстрел здания телеканала в Киеве из гранатомёта.
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Глава «112 Украина» призвал Зеленского осудить нападение на телеканал

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Егор Бенкендорф
Украинский кинорежиссёр
Украинский кинорежиссёр, сценарист, продюсер. Глава правления телеканала «Интер» с 2013 по 2016 год, гендиректор телеканала «112 Украина».
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