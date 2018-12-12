Политика

Глацких вернулась на работу в прежнем статусе после проверки
Газета.Ru
00:24

В соответствии с распоряжением губернатора Свердловской области, руководитель областного департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких была допущена к исполнению обязанностей с 10 декабря в связи с завершением проверки в ее отношении после слов о том, что государство "ничего не должно" молодежи и не просило их родителей рожать, передает Ura.ru.
Газета.Ru00:24
с чего всё началось

Чиновница «никто не просил вас рожать» получила выговор и вернулась на работу в свердловское правительство

В прежней должности чиновница проработает два месяца, пока будет ликвидироваться созданный специально под нее департамент молодежной политики. Осенью Ольга Глацких разожгла федеральный скандал своим высказыванием о том, что «государство не просило никого рожать» и «ничего не должно молодежи».
URA.Ruвчера в 11:16

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Чиновница «государство не просило вас рожать» вернулась на работу - СМИ

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Ольга Глацких за слова о том, что «государство не просило вас рожать» получила выговор

Екатеринбург Онлайнвчера в 12:45

Свердловская чиновница Глацких вернулась к исполнению своих обязанностей

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Проверка в отношении Ольги Глацких завершилась. Она получила выговор и вернулась на работу

Znak.comвчера в 11:53

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JustMediaвчера в 11:17

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URA.Ruвчера в 11:16

Проверка губернатора завершена: Глацких признали соответствующей должности

Новый Деньвчера в 11:10
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Порноактрису обязали оплатить Трампу часть расходов на адвокатов

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Сторона защиты экс-советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна просит суд приговорить его к условному заключению и общественным работам.
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Ольга Вячеславовна Глацких
Российская спортсменка
Российская художественная гимнастка, олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях, Заслуженный мастер спорта России. После окончания спортивной карьеры - государственный служащий и управленец.
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