В прежней должности чиновница проработает два месяца, пока будет ликвидироваться созданный специально под нее департамент молодежной политики. Осенью Ольга Глацких разожгла федеральный скандал своим высказыванием о том, что «государство не просило никого рожать» и «ничего не должно молодежи».

с чего всё началось

В соответствии с распоряжением губернатора Свердловской области, руководитель областного департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких была допущена к исполнению обязанностей с 10 декабря в связи с завершением проверки в ее отношении после слов о том, что государство "ничего не должно" молодежи и не просило их родителей рожать, передает Ura.ru.

Глацких вернулась на работу в прежнем статусе после проверки

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