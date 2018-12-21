Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких принята на учет членов регионального правительства, имеющих право на получение за счет бюджетных средств субсидии на покупку личной квартиры.

с чего всё началось

Чиновница Ольга Глацких, ставшая известной после свой фразы в адрес молодежи «государство вам ничего не должно», была принята в очередь на право получения субсидии на покупку личной квартиры.

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