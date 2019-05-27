Политика
Гитанас Науседа победил на выборах президента ЛитвыИзвестия 04:24
Экономист Гитанас Науседа победил во втором туре президентских выборов в Литве, состоявшихся в воскресенье, 26 мая.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 09:59, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 09:59, Ашберн
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»
Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Экономика
Бывший член правления «Газпрома» займется подрядами монополии
В 2019 году инвестпрограмма должна составить 1,3 трлн руб. Весной 2019 года "Газпром" начал менять структуру управления закупок и состав правления, сменив ключевых заместителей главы правления и нескольких рядовых членов.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»
В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:15
Общество
Число мужчин с ожирением в России за 16 лет выросло в три раза
Количество мужчин, страдающих ожирением, выросло в три раза с 2003 года.
Обновлено в 06:35
Наука
Физики впервые определили волновую форму электрона
Физики из Базельского университета впервые определили волновую форму электрона.
Обновлено вчера в 01:40
Общество
Роскомнадзор потребовал от саратовского депутата удалить с YouTube видео о протестах в Екатеринбурге
Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко получил письмо от YouTube, который уведомил его о требовании Роскомнадзора удалить его видео о протестах в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:35
Общество
В Екатеринбурге с могил лидеров ОПС «Уралмаш» исчезли памятники
Памятники лидерам организованного преступного сообщества Уралмаш Григорию Цыганову, Сергею Иванникову и Александру Хабарову исчезли с их могил на Северном кладбище Екатеринбурга.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Задержание сына экс-сенатора Галлямова сняли на видео
Обновлено в 06:55
Политика
Познер рассказал, смог бы он стрелять в Чубайса или нет
Телеведущий Владимир Познер заявил, что, если бы у него в руках был заряженный пистолет, он не стал бы стрелять в одного из идеологов реформ 1990-х, Анатолия Чубайса.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту
Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.
Обновлено в 09:06
Гаджеты
Новые смартфоны Huawei могут выйти в России с задержкой
Компания Huawei предупредила российских ретейлеров о возможной задержке выхода на рынок новых моделей смартфонов.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Заключенные устроили бунт в одесской колонии
Обновлено в 05:49
Музыка
Группа «Машина времени» отметит 50-летие большим турне
Рок-группа Машина времени отмечает 50-летие большим турне и переизданием лучших песен, сообщил бессменный лидер и основатель группы Андрей Макаревич.
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия
Глава МВД Чувашии уходит в отставку
Сергей Неяскин подал рапорт об увольнении Эта информация была озвучена сегодня, 27 мая, на планерке с командным составом регионального министерства в режиме видеоконференцсвязи, о ч1м сообщили чувашские СМИ.
Обновлено в 09:15
Общество
Полицию попросили не пускать подростков на концерты рэпера Face
Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов обратился полицию и прокуратуру с просьбой не допускать подростков на запланированный в июне концерт рэпера Face (Ивана Дремина).
Обновлено в 08:56
Происшествия
Майкл Калви попросит следствие разрешить ему участвовать в ПМЭФ
"Основатель фонда Майкл Калви давно зарегистрирован как участник форума и надеется принять участие в мероприятиях, соответствующее прошение будет подано в следственный комитет в ближайшее время", - сообщили "Интерфаксу" в Baring Vostok.
Обновлено в 08:57
Технологии
Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн
Шесть вирусов, которые выбирались с учётом нанесённого ими экономического ущерба, были заключены в 10,2-дюймовый ноутбук Samsung NC10-14GB.
Обновлено вчера в 04:42
Политика
Кремль прокомментировал выход Медведчука из переговоров по Донбассу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу недавнего заявления председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука о прекращении переговоров с Россией по Донбассу.
Обновлено в 06:21
Происшествия
На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников
Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.
Обновлено вчера в 16:45
Культура
Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветных революций
Аудиозапись, на которой якобы Дмитрий Дибров высказывается за цветные революции и даже ожидает такую в Ростовской области, выложил Mash.
Обновлено в 07:23
Общество
В Малайзии умер последний самец суматранского носорога
Обновлено в 09:23
Экономика
Закончился завод: российское машиностроение оставляют без субсидий
Российское сельхозмашиностроение планируют оставить без ключевой меры поддержки.
Обновлено 24 мая в 17:01
Политика
Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент
В Евросоюзе 23-26 мая прошли выборы в единый парламент.
Обновлено в 02:07
Гаджеты
Владелец TikTok планирует создать собственный смартфон
Компания ByteDance, которая владеет приложением для обмена видео TikTok, займется разработкой собственного смартфона, пишет Financial Times.
Обновлено в 06:04