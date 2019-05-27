Политика
Гитанас Науседа побеждает на выборах президента ЛитвыРИА Новости 01:12
Как сообщает телеканал LRT, Шимоните уже поздравила своего оппонента с победой на выборах. Действующий президент страны Даля Грибаускайте также поздравила Науседу и пожелала ему силы и успехов в реализации ожиданий избирателей. Второй тур президентских выборов прошел в Литве в воскресенье.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 02:09, Ашберн
Экономика
В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин
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Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккею
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Для обеспечения безопасности с аэродрома Елизово подняли несколько МиГ-31 морской авиации ТОФ.
Обновлено вчера в 20:25
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Ученые рассказали, чью кровь предпочитают комары
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Обновлено вчера в 08:19
Экономика
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На прошлой неделе две крупных российских компании на рынке ОСАГО — «Альфастрахование» и «Ингосстрах» — повысили базовые ставки по обязательному страхованию автогражданской ответственности в Москве.
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Авто
АвтоВАЗ рассказал, кто покупает автомобили LADA
Что касается LADA, то если брать в расчет исключительно новые автомобили, то средний возраст покупателя – около 40 лет.
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Коломойский рассказал, кого будет поддерживать на выборах в Раду
Коломойский отметил, что поддерживает партию «Слуга народа», выдвинувшую кандидатом в президенты Украины Владимира Зеленского.
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Шоу-бизнес
В Сети появились новые снимки детей Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой
В июне 2017 года весь мир огорошила новость о том, что подруга мировой знаменитости Энрике Иглесиаса, российская теннисистка Анна Курникова родила певцу двойняшек – так тщательно звездная пара скрывала не только «интересное положение» будущей мамы, но и вообще свою личную жизнь.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье
Медики рассказали о ранних признаках деменции
Медики рассказали о ранних признаках деменции, к которой особенно предрасположены люди пожилого возраста.
Обновлено вчера в 22:06
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Экономика
Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет
«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Транспорт
На Ярославском направлении МЖД задерживаются несколько электричек
Несколько пригородных поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются по техническим причинам в понедельник утром.
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Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено вчера в 19:06
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В Раде оценили последствия возможного дефолта на Украине
Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:49
Экономика
Финансовый омбудсмен предложил использовать резерв ПФР в системе ухода
Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в России Юрий Воронин предложил использовать резерв Пенсионного фонда России (ПФР) для нужд выстраиваемой системы долговременного ухода.
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Политика
Трамп первым встретился с новым императором Японии
Президент США Дональд Трамп стал первым иностранным лидером, встретившимся с новым императором Японии Нарухито, передает ТАСС.
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Алла Пугачева оставила маму Наташи Королевой в пролете
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Обновлено вчера в 00:00
Общество
На Москву надвигается аномальная жара
Температура воздуха в Москве поднимется до 32 градусов Цельсия к середине следующей недели.
Обновлено вчера в 08:16
Политика
В Европарламенте спрогнозировали распределение мест по итогам выборов
Евроскептики и националисты из двух фракций могут рассчитывать в новом составе Европарламента в совокупности на 113 кресел, что больше, чем в предыдущем составе, свидетельствует опубликованная ЕП уточненная оценка распределения кресел.
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Политика
Кремль подтвердил неизменность позиции по украинским морякам
Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что позиция Кремля по вопросу о возможности освобождения нарушивших границу РФ украинских моряков остается прежней, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 01:08
Экономика
Leroy Merlin запускает новую сеть в России
На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
Обновлено вчера в 18:18
Религия
В РПЦ заявили о дефиците храмов в Москве и регионах
Сразу в нескольких регионах России наблюдается дефицит православных храмов.
Обновлено вчера в 15:15