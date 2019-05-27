Политика

Гитанас Науседа побеждает на выборах президента ЛитвыРИА Новости 01:12

Как сообщает телеканал LRT, Шимоните уже поздравила своего оппонента с победой на выборах. Действующий президент страны Даля Грибаускайте также поздравила Науседу и пожелала ему силы и успехов в реализации ожиданий избирателей. Второй тур президентских выборов прошел в Литве в воскресенье.
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Гитанас Науседа побеждает на выборах президента Литвы

РИА Новости01:12

На выборах президента Литвы победил Гитанас Науседа

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Коммерсантъвчера в 15:25

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Московский Комсомолец01:33
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Экономист Гитанас Науседа победил в гонке за пост президента Литвы

КП - Северная Европа01:56
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 02:09, Ашберн
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