Политика

Гитанас Науседа побеждает на выборах президента ЛитвыРИА Новости 01:12

Как сообщает телеканал LRT, Шимоните уже поздравила своего оппонента с победой на выборах. Действующий президент страны Даля Грибаускайте также поздравила Науседу и пожелала ему силы и успехов в реализации ожиданий избирателей. Второй тур президентских выборов прошел в Литве в воскресенье.
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