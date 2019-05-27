Политика
Гитанас Науседа побеждает на выборах президента ЛитвыРИА Новости 01:12
Как сообщает телеканал LRT, Шимоните уже поздравила своего оппонента с победой на выборах. Действующий президент страны Даля Грибаускайте также поздравила Науседу и пожелала ему силы и успехов в реализации ожиданий избирателей. Второй тур президентских выборов прошел в Литве в воскресенье.
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В министерстве иностранных дел Северной Кореи заявили, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон является "фанатиком войны".
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Экономика
В Auchan зачастили арендодатели
Владельцы помещений взыскивают долги с сети Французская сеть Auchan столкнулась с трудностями в России.
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Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею
Обновлено в 03:35
Политика
Госпитализирован губернатор Иркутской области
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Обновлено в 02:24
Политика
В Кремле рассказали о судьбе задержанных украинских моряков
Позиция Кремля по инциденту с украинскими моряками в Керченском проливе остается неизменной. Их судьбу решат следствие и суд.
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Роналду впервые за 13 лет не попал в тройку лучших бомбардиров сезона
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду занял четвёртое место в списке бомбардиров итальянской футбольной Серии А, забив 21 мяч за сезон.
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Транспорт
Таксистам могут запретить работать сверх нормы
Водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены в законопроект об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме.
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В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.
Обновлено в 02:18
Авто
АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за опасной проблемы
Ресурсу "Лада.онлайн" стало известно о том, что АвтоВАЗ отзовет у владельцев внедорожные хэтчбеки Lada Xray Cross, у которых обнаружилась опасная проблема с рулевым управлением.
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Общество
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В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
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По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
В России могут ужесточить правила призыва в армию
Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
Обновлено в 03:31
Экономика
Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%
Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
Обновлено вчера в 17:02
Транспорт
На Ярославском направлении МЖД задерживаются несколько электричек
Несколько пригородных поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются по техническим причинам в понедельник утром.
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Общество
Никогда не говорите «Да» в ответ на телефонный звонок
Одни уверены, что если такие звонки поступают гражданам, значит система работает, другие говорят обратное.
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия
Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
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Экономика
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"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Общество
Новосибирским сотрудникам Росгвардии запретили отдыхать в 237 странах
Управление Росгвардии Новосибирска опубликовало перечень стран, куда служащие могут отправиться в отпуск.
Обновлено в 00:56
Здоровье
Ушел из жизни заслуженный врач Карелии Владимир Шорников
Сегодня, 26 мая, ушел из жизни Владимир Шорников, кандидат медицинских наук, который занимал должность заведующего хирургическим отделением в Республиканской больнице им. В. А. Баранова.
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Зеленский констатировал почти полное уничтожение легитимности Рады
Депутаты Верховной рады своей деятельностью почти уничтожили легитимность парламента, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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Политика
Убытки Украины от противостояния с Россией сравнили с потерями в войне
Экономические потери Украины от противостояния с Россией окажутся чудовищными, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).
Обновлено в 01:42
Политика
Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции
Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
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Экономика
Leroy Merlin запускает новую сеть в России
На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
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Два склада загорелись утром в понедельник на въезде в город Кола недалеко от Мурманска, площадь пожара составила около 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.
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Валентин Гафт в инвалидной коляске приехал на съёмки «Судьбы человека»
Валентин Гафт приехал на съёмки программы «Судьба человека» в инвалидной коляске.
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