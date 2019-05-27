Экономист Науседа побеждает на выборах в ЛитвеГазета.Ru вчера в 17:45

Экономист Гитинас Науседа лидирует на президентских выборах в Литве после подсчета большинства бюллетеней.

Экономист Науседа побеждает на выборах в Литве

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