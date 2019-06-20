Гиперзвуковую ракету анонсировали в СШАГазета.Ru вчера в 15:52

В США военно-промышленная компания США Raytheon рассказала о гиперзвуковой ракете на прямоточном воздушно-реактивном двигателе. Об этом сообщает Aviation Week. Как отмечается, ракета данного типа не имеет воздухозаборников.

Происшествия Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Челябинском Семь человек, по уточненным данным, госпитализированы после аварии с участием автобуса и грузовика на трассе М5 "Урал" в Челябинской области.

Политика В ДНР отвергли причастность к крушению MH17 в Донбассе Международная следственная группа подвела итоги расследования крушения малазийского Boeing 777, которое произошло в 2014 году в Донбассе.

Политика В России пройдет прямая линия с Владимиром Путиным Россияне готовятся задать вопросы президенту России Владимиру Путину. Прямая линия с главой государства пройдет в четверг, 20 июня.

Политика Трамп подтвердил встречу с Путиным на саммите G20 Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.

Политика Трамп потерял терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы Президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации в Венесуэле.

Общество После обращения пермячки к президенту следователи начали проверку В Пермском крае следственные органы начали проверку по заявлению местной жительницы, которая ранее обратилась к президенту России.

Политика Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.

Шоу-бизнес Родители Началовой сделали заявление о возведении храма в ее честь Стала известна реакция родителей Юлии Началовой на новость о возведении храма в честь Юлии Началовой.

Кино Начались съемки приквела «Игры престолов» В Северной Ирландии начались съемки пилота приквела «Игры престолов». Неизвестно, будет ли он сниматься в других странах.

Происшествия Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении Позднее Аверьянов сообщил РБК, что его подзащитного обвиняют в хищении $500 тыс. в 2014 году со счета Шеина в банке «Кредит-Экспресс».

Авто В Новой Зеландии продают праворульный ВАЗ-2107 за 240 тыс. рублей За уникальную машину 1988 года выпуска с пробегом 141 тыс. километров просят 5750 новозеландских долларов, т. е. примерно 240 000 рублей.

Общество Вам сядут на шею: гороскоп с 17 по 23 июня Если у вас накопилось много дел, можете спокойно ими и заниматься, вам вряд ли кто-нибудь помешает.

Политика Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам Российский политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО по собственному желанию.

Футбол Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании по футболу Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике покинул свой пост.

Общество В Асбесте СК проводит проверку после жалобы Путину на аварийное жилье Следователи начали проверку после видеообращения на прямую линию к президенту России Владимиру Путину жителей домов на улице 8 Марта, сообщает СУ СК по Свердловской области.

Экономика Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы Участники системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которую разрабатывают Минфин и ЦБ и которая должна начать работать в следующем году, смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа, на возможность досрочной выплаты накопленных средств в случае болезни и гарантии Агентства по страхованию вкладов.

Политика Депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук застрелился в Киеве Как сообщает «Интерфакс-Украина», Тымчук мог выстрелить в себя во время чистки наградного оружия.

Транспорт В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство предложило ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, не заплатив, пишет официальное издание Федерального Собрания "Парламентская газета".

Политика Крым отказался принимать днепровскую канализационную воду На прошлой неделе экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко сообщил, что Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа и эпидемии из-за объявленной киевскими вождями водной блокады Крыма.

Политика Госдума проверит правоприменение по «антинаркотической» статье УК РФ Профильные комитеты Государственной думы РФ проведут анализ правоприменительной практики по двум статьям Уголовного кодекса, сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Футбол Гол Месси не помог Аргентине в матче с парагвайцами на Кубке Америки Сборная Аргентины в матче группового этапа Кубка Америки сыграла вничью с командой Парагвая.

Экономика В Huawei заявили, что справятся с последствиями санкций США Основатель китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в интервью телеканалу CNBC, что организация справится с последствиями ограничительных мер США.

Финансы ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жилья В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга.