Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету анонсировали в СШАГазета.Ru 15:52

В США военно-промышленная компания США Raytheon рассказала о гиперзвуковой ракете на прямоточном воздушно-реактивном двигателе. Об этом сообщает Aviation Week. Как отмечается, ракета данного типа не имеет воздухозаборников.
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В США анонсировали испытания гиперзвуковой ракеты

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Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.
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Пожар произошел на территории завода «Советская звезда» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте городского главка МЧС.
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В Ростове майора ФСБ посадили на девять лет за убийство мужчины

В Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону в среду приговорили к девяти годам экс-майора спецгруппы антитеррористического центра ФСБ «Вымпел» Павла Стерлягова за убийство мужчины, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы суда.
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Представители Объединенной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием причин гибели малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, официально назвали имена четырех подозреваемых по делу о гибели MH17: бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский.
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В деле об убийстве жены Соколова появился новый подозреваемый

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