Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету анонсировали в СШАГазета.Ru 15:52
В США военно-промышленная компания США Raytheon рассказала о гиперзвуковой ракете на прямоточном воздушно-реактивном двигателе. Об этом сообщает Aviation Week. Как отмечается, ракета данного типа не имеет воздухозаборников.
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