Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету анонсировали в СШАГазета.Ru вчера в 15:52
В США военно-промышленная компания США Raytheon рассказала о гиперзвуковой ракете на прямоточном воздушно-реактивном двигателе. Об этом сообщает Aviation Week. Как отмечается, ракета данного типа не имеет воздухозаборников.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Raytheon анонсировала испытание гиперзвуковой ракеты с двигателем из 3D-печатных деталей
Интерфаксвчера в 11:44
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 02:51, Ашберн
Кино
Жора Крыжовников снимет трагикомедию про Грушинский фестиваль
Предполагается, что главные роли исполнят Сергей Бурунов, Анна Михалкова, Семен Трескунов и певица Монеточка.
Обновлено вчера в 04:37
Происшествия
Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении
Позднее Аверьянов сообщил РБК, что его подзащитного обвиняют в хищении $500 тыс. в 2014 году со счета Шеина в банке «Кредит-Экспресс».
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Кино
Начались съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии стартовали съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету знаменитой киносаги "Игра престолов", сообщает Belfast Telegraph.
Обновлено вчера в 08:44
Футбол
Федун рассказал о причинах увольнения Карреры
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал о том, что послужило причиной увольнения итальянского тренера Массимо Карреры осенью 2018 года, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 02:36
Политика
Доказательством по делу MH17 стала переписка в соцсетях
Одним из доказательств в докладе международной следственной группы о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе стала переписка в соцсетях.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
В Казахстане упал легкий самолет Ан-2
В Акмолинской области Казахстана упал самолет Ан-2, в результате погиб один человек.
Обновлено в 02:41
Хоккей
Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков
Обновлено вчера в 21:03
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
Правительство России предложило ввести штраф до 2,5 тыс. рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге, пишет официальное издание Федерального собрания «Парламентская газета».
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй признал вину в получении взяток
Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания в четверг признал свою вину в получении взяток, говорится в заявлении Верховной народной прокуратуры Китая.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
В Иране заявили о сбитом беспилотнике США
Обновлено в 00:50
Происшествия
Смертельное ДТП с автобусом произошло в Челябинской области
В Челябинской области в результате ДТП с участием автобуса погибли два человека.
Обновлено вчера в 20:18
Здоровье
В выходные в Екатеринбурге пройдет «Субботник против рака»
В Екатеринбурге 22 июня пройдет профилактическая акция «Субботник против рака». Она направлена на диагностику и раннее выявление опухолей.
Обновлено в 01:57
Общество
100 баллов за ЕГЭ получили 26 выпускников из Марий Эл
Выпускники Марий Эл в основной период написали Единый государственный экзамен по 7 предметам.
Обновлено в 00:32
Политика
Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено вчера в 14:21
Общество
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Крым отказался принимать днепровскую канализационную воду
На прошлой неделе экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко сообщил, что Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа и эпидемии из-за объявленной киевскими вождями водной блокады Крыма.
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после жалоб Путину на железную дорогу
Обновлено вчера в 20:35
Авто
В России упали продажи автомобилей
По данным о регистрациях машин, авторынок России в мае просел сразу на 18%, — до 124,5 тыс. машин.
Обновлено вчера в 03:40
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Политика
В ДНР и ЛНР ответили на условия Киева для снятия экономической блокады
Ранее Кучма заявил, что снятие экономической блокады с ДНР и ЛНР возможно только при возвращении контроля Украины над активами на юго-востоке страны.
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Волкер заявил, что Россия должна «прекратить ложь» вокруг MH17
Спецпредставитель американского госдепа считает, что Москва должна наказать виновных Россия должна прекратить кампанию по дезинформации вокруг трагедии рейса MH17 и наказать виновных, заявил спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер.
Обновлено в 00:45
Происшествия
Трое детей попали в больницу из летнего лагеря в Забайкалье
Трое детей, отдыхавших в летнем лагере в Забайкальском крае, госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия
ДТП с участием маршрутки произошло в Москве
Обновлено в 02:13
Политика
В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова
Обновлено вчера в 13:02
Экономика
Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы
В ЦБ не ответили на запрос РБК. Споры о пенсиях ЦБ и Минфин представили систему индивидуального пенсионного капитала еще в 2016 году.
Обновлено в 00:00
Экономика
Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню
Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню и указывать их в приоритетном порядке.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
В жилом доме на севере Италии произошел взрыв
В двухэтажном жилом доме в итальянской Гориции произошел взрыв, который в итоге привел к частичному обрушению здания.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Во время прогулки с собакой житель города Колпино обнаружил в кустах новорожденную девочку.
Обновлено вчера в 12:03
Шоу-бизнес
Муж Бородиной попросил прощения у супруги
Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров на своей странице в Instagram просит прощения у жены.
Обновлено в 02:44