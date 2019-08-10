Армия и оружие

Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» впервые показали публикеИзвестия 07:21

«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — отметили они.
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Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Взгляд.ру08:21

Вооруженные «Кинжалами» МиГ-31 сняли на видео под Рязанью

ФАН10:22

Публике впервые показали комплекс «Кинжал» — видео

Life.ru09:03

Вся мощь ВКС РФ: шоу «Авиамикс» в пятый раз прошло в рамках АрМИ

ТК Звезда11:25

Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали широкой публике. Видео

Телеканал 360°08:24

Возможности «Кинжала» впервые показали на АрМИ-2019

РЕН ТВ06:38

Возможности авиакомплекса «Кинжал» впервые показали на конкурсе «Авиадартс»

ТАСС06:31
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Общество

Митинг с требованием допустить незарегистрированных кандидатов к выборам в Мосгордуму сегодня пройдёт сегодня в Москве

Митинг с требованием допустить незарегистрированных кандидатов к выборам в Мосгордуму сегодня пройдёт сегодня в Москве.
Обновлено в 01:00
Политика

Турецкий радикал призвал Эрдогана признать Крым российским

Напомним, что президент Турции Раджеп Тайип Эрдлган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 августа подтвердил, что Турция не признавала и никогда не признает Крым российским.
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Роскосмос запатентовал «разлагающийся» спутник

Обновлено в 05:49
Происшествия

Любовь Соболь задержана после обысков в центре сбора подписей

Как сообщил "Эху Москвы" ее адвокат Иван Сустин, в отношении Соболь, вероятно, составят административный проток из-за одной из последних акций протеста.
Обновлено в 11:30
Политика

Депутат Госдумы связал непогоду в России с климатическим оружием

Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что причиной неблагоприятных погодных условий в России могло стать «испытание климатического оружия вашингтонским обкомом».
Обновлено в 12:23
Политика

Путин прибыл на мотоцикле на байк-шоу в Крыму

Отмечается, что вместе с Путиным на мотоцикле приехали глава Крыма Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев.
Обновлено в 13:15
Футбол

Тренер «Зенита» Семак: мы заслужили победу над «Динамо»

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак после матча пятого тура чемпионата России по футболу против "Динамо" заявил, что его команда допускала много ошибок в первом тайме, однако победа над бело-голубыми, по его мнению, является заслуженной.
Обновлено в 15:04
Происшествия

Больше десятка несовершеннолетних были задержаны на акции в Москве

На несогласованной акции оппозиции в Москве было задержано больше десяти подростков, сообщил уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.
Обновлено в 15:06
Кино

В первый день проката в России новый фильм Тарантино установил рекорд

По словам представителя компании-прокатчика Sony Pictures Releasing Russia, это рекордный стартовый результат среди фильмов режиссера.
Обновлено вчера в 15:37
Общество

Шнуров обвинил участников митинга оппозиции в стремлении к «халяве»

Обновлено в 11:52
Происшествия

Россиянина задержали в Турции по подозрению в краже испанской яхты

После проведенных в Испании обысков было начато расследование в рамках дела о краже яхты в отношении еще четверых человек, среди которых подданный Испании, а также граждане Венгрии, Германии и Португалии.
Обновлено в 07:45
Общество

Сообщения о плохом состоянии здоровья Горбачева опровергли

Последние полгода, как утверждал Венедиктов, Горбачев практически живет в больнице, а последние два года находится в очень плохом состоянии.
Обновлено в 06:49
Общество

Минздрав назвал регионы России с наибольшим числом людей с ожирением

В Министерстве здравоохранения России сообщили, что в 2018 году больше всего людей, страдающих от ожирения, было выявлено в Курганской области, а меньше всего — в Якутии.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Семья из Волгограда погибла в жутком ДТП в Астраханской области

Страшное ДТП произошло сегодня на трассе Волгоград – Астрахань.
Обновлено в 11:07
Футбол

«Локомотив» рассматривает вариант подписания Рибери

Московский «Локомотив» обратил свой взор на французского ветерана Франка Рибери.
Обновлено в 06:42
Политика

Украинцы потребовали сократить зарплату главе «Нафтогаза» в 70 раз

Украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой сократить заработную плату главе компании «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву в 70 раз.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие

В Германии отреагировали на угрозы США вывести войска из Германии

Обновлено в 14:24
Общество

Взрыв башни немецкой АЭС попал на видео

Ранее в Сеть попало видео неудачного сноса силосной башни в Дании.
Обновлено вчера в 17:23
Общество

Гигантская рыба выбросилась на берег Волги

В Самарской области на берегу Волги обнаружили огромного мертвого сома. Фотографию рыбы очевидцы выложили в соцсети "Вконтакте".
Обновлено в 14:44
Происшествия

В Башкирии сгорела столовая детского лагеря

Обновлено в 08:47
Музыка

Максим Фадеев разорвал контракт с Наргиз

Организаторы заявили, что артистка якобы отказалась выезжать в тур. Контракт с Наргиз разорвал лейбл продюсера Максима Фадеева.
Обновлено 08 августа в 03:31
Армия и оружие

В Йемене сепаратисты захватили президентский дворец

Замглавы МИД Йемена Мухаммад аль-Хадрами назвал произошедшее переворотом Силы Южного переходного совета (ЮПС) Йемена после четырех дней боев захватили президентский дворец в городе Аден, передает РИА Новости, ссылаясь на военный источник.
Обновлено в 15:22
Происшествия

Tesla загорелась после аварии в Москве

Tesla столкнулась с эвакуатором на МКАДе и загорелась, три пассажира пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.
Обновлено в 15:21
Происшествия

Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске

Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия

В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой

Обновлено в 12:20
Гаджеты

Huawei представила свою операционную систему Harmony OS

Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
Обновлено вчера в 06:51
Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Обновлено в 12:55
Здоровье

Доктор Мясников рассказал о диагностике болезней по походке

Доктор Александр Мясников рассказал о диагностике болезней по походке и скорости ходьбы.
Обновлено в 08:44
Политика

Видео с купающейся в платье Савченко насмешило пользователей Сети

Обновлено в 13:46
Политика

Украине пророчат разруху экономики и потерю финансового суверенитета

Глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий прокомментировал петицию на сайте президента Украины с просьбой провести на Украине денежную реформу и заменить гривну долларом в качестве национальной валюты.
Обновлено в 15:14
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