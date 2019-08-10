Армия и оружие
Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» впервые показали публикеИзвестия 07:21
«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — отметили они.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 15:35, Вашингтон
Общество
Митинг с требованием допустить незарегистрированных кандидатов к выборам в Мосгордуму сегодня пройдёт сегодня в Москве
Митинг с требованием допустить незарегистрированных кандидатов к выборам в Мосгордуму сегодня пройдёт сегодня в Москве.
Обновлено в 01:00
Политика
Турецкий радикал призвал Эрдогана признать Крым российским
Напомним, что президент Турции Раджеп Тайип Эрдлган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 августа подтвердил, что Турция не признавала и никогда не признает Крым российским.
Обновлено в 02:44
Космос
Роскосмос запатентовал «разлагающийся» спутник
Обновлено в 05:49
Происшествия
Любовь Соболь задержана после обысков в центре сбора подписей
Как сообщил "Эху Москвы" ее адвокат Иван Сустин, в отношении Соболь, вероятно, составят административный проток из-за одной из последних акций протеста.
Обновлено в 11:30
Политика
Депутат Госдумы связал непогоду в России с климатическим оружием
Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что причиной неблагоприятных погодных условий в России могло стать «испытание климатического оружия вашингтонским обкомом».
Обновлено в 12:23
Политика
Путин прибыл на мотоцикле на байк-шоу в Крыму
Отмечается, что вместе с Путиным на мотоцикле приехали глава Крыма Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев.
Обновлено в 13:15
Футбол
Тренер «Зенита» Семак: мы заслужили победу над «Динамо»
Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак после матча пятого тура чемпионата России по футболу против "Динамо" заявил, что его команда допускала много ошибок в первом тайме, однако победа над бело-голубыми, по его мнению, является заслуженной.
Обновлено в 15:04
Происшествия
Больше десятка несовершеннолетних были задержаны на акции в Москве
На несогласованной акции оппозиции в Москве было задержано больше десяти подростков, сообщил уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.
Обновлено в 15:06
Кино
В первый день проката в России новый фильм Тарантино установил рекорд
По словам представителя компании-прокатчика Sony Pictures Releasing Russia, это рекордный стартовый результат среди фильмов режиссера.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
Россиянина задержали в Турции по подозрению в краже испанской яхты
После проведенных в Испании обысков было начато расследование в рамках дела о краже яхты в отношении еще четверых человек, среди которых подданный Испании, а также граждане Венгрии, Германии и Португалии.
Обновлено в 07:45
Общество
Сообщения о плохом состоянии здоровья Горбачева опровергли
Последние полгода, как утверждал Венедиктов, Горбачев практически живет в больнице, а последние два года находится в очень плохом состоянии.
Обновлено в 06:49
Общество
Минздрав назвал регионы России с наибольшим числом людей с ожирением
В Министерстве здравоохранения России сообщили, что в 2018 году больше всего людей, страдающих от ожирения, было выявлено в Курганской области, а меньше всего — в Якутии.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Семья из Волгограда погибла в жутком ДТП в Астраханской области
Страшное ДТП произошло сегодня на трассе Волгоград – Астрахань.
Обновлено в 11:07
Футбол
«Локомотив» рассматривает вариант подписания Рибери
Московский «Локомотив» обратил свой взор на французского ветерана Франка Рибери.
Обновлено в 06:42
Политика
Украинцы потребовали сократить зарплату главе «Нафтогаза» в 70 раз
Украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой сократить заработную плату главе компании «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву в 70 раз.
Обновлено в 07:16
Общество
Взрыв башни немецкой АЭС попал на видео
Ранее в Сеть попало видео неудачного сноса силосной башни в Дании.
Обновлено вчера в 17:23
Общество
Гигантская рыба выбросилась на берег Волги
В Самарской области на берегу Волги обнаружили огромного мертвого сома. Фотографию рыбы очевидцы выложили в соцсети "Вконтакте".
Обновлено в 14:44
Происшествия
В Башкирии сгорела столовая детского лагеря
Обновлено в 08:47
Музыка
Максим Фадеев разорвал контракт с Наргиз
Организаторы заявили, что артистка якобы отказалась выезжать в тур. Контракт с Наргиз разорвал лейбл продюсера Максима Фадеева.
Обновлено 08 августа в 03:31
Армия и оружие
В Йемене сепаратисты захватили президентский дворец
Замглавы МИД Йемена Мухаммад аль-Хадрами назвал произошедшее переворотом Силы Южного переходного совета (ЮПС) Йемена после четырех дней боев захватили президентский дворец в городе Аден, передает РИА Новости, ссылаясь на военный источник.
Обновлено в 15:22
Происшествия
Tesla загорелась после аварии в Москве
Tesla столкнулась с эвакуатором на МКАДе и загорелась, три пассажира пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.
Обновлено в 15:21
Происшествия
Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске
Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой
Обновлено в 12:20
Гаджеты
Huawei представила свою операционную систему Harmony OS
Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
Обновлено вчера в 06:51
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено в 12:55
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о диагностике болезней по походке
Доктор Александр Мясников рассказал о диагностике болезней по походке и скорости ходьбы.
Обновлено в 08:44
Политика
Украине пророчат разруху экономики и потерю финансового суверенитета
Глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий прокомментировал петицию на сайте президента Украины с просьбой провести на Украине денежную реформу и заменить гривну долларом в качестве национальной валюты.
Обновлено в 15:14