Последние испытания показали, что он достиг скоростей, близких к 30 Махам. Около 27 Махов он набрал скорость. На этих скоростях практически ни одна противоракета не может его сбить.

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Гиперзвуковой блок «Авангард» разогнался до скорости в 27 махов

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