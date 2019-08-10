Армия и оружие

Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публикеВести.Ru 08:57

В рамках Армейских международных игр в субботу публике представили новейшую разработку российского ВПК - гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". На полигоне Дубровичи два истребителя МиГ-31К с "Кинжалами" участвовали в учебной атаке.
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Вооруженные «Кинжалами» МиГ-31 сняли на видео под Рязанью

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Вся мощь ВКС РФ: шоу «Авиамикс» в пятый раз прошло в рамках АрМИ

ТК Звезда11:25

Публике впервые показали комплекс «Кинжал» — видео

Life.ru09:03

Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Взгляд.ру08:21

Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали широкой публике. Видео

Телеканал 360°08:24

Возможности «Кинжала» впервые показали на АрМИ-2019

РЕН ТВ06:38

Возможности авиакомплекса «Кинжал» впервые показали на конкурсе «Авиадартс»

ТАСС06:31
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 14:00, Вашингтон
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Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
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США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»

Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено 08 августа в 12:30
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Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США

США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.
Обновлено вчера в 19:37
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Девять станций Сокольнической линии московского метро будут закрыты в течение недели — с 18 по 24 августа.
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Украинская госкомпания «Укрспецэкспорт», входящая в состав «Укроборонпрома», и турецкая компания Baykar Defence создали совместное предприятие, которое займется разработкой высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.
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Динамо — Зенит 0:2

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Миллиардер Эпштейн покончил с собой в исправительном центре

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