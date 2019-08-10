Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публикеВести.Ru 08:57
В рамках Армейских международных игр в субботу публике представили новейшую разработку российского ВПК - гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". На полигоне Дубровичи два истребителя МиГ-31К с "Кинжалами" участвовали в учебной атаке.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:28, Вашингтон
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