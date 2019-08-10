Армия и оружие

Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публикеВести.Ru 08:57

В рамках Армейских международных игр в субботу публике представили новейшую разработку российского ВПК - гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". На полигоне Дубровичи два истребителя МиГ-31К с "Кинжалами" участвовали в учебной атаке.
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Возможности «Кинжала» впервые показали на АрМИ-2019

РЕН ТВ06:38

Публике впервые показали комплекс «Кинжал» — видео

Life.ru09:03

Опубликовано видео применения ракетного комплекса «Кинжал»

РИА Новости07:27

Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали широкой публике. Видео

Телеканал 360°08:24

Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Взгляд.ру08:21

Сенсация АрМИ-2019: на шоу «Авиадартс» комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике

ТК Звезда06:29

Авиакомплекс «Кинжал» впервые применят на «Авиадартсе»

ТАССвчера в 04:19
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:28, Вашингтон
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Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»

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Два человека погибли при столкновении лодок у берегов Греции

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В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек

В результате погибли 60 человек, еще 70 были серьезно ранены, сообщает газета The Citizen со ссылкой на полицию.
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На проспекте Сахарова в Москве пройдет митинг за свободные выборы

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Торнадо пронесся по Люксембургу

Торнадо пронесся по Люксембургу вечером 9 августа, в результате чего пострадали 14 человек.
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Стилус В августе этого года аналитики Citi Research сообщили, что новые модели iPhone, возможно, будут поддерживать стилус — тот инструмент, от которого основатель компании Стив Джобс призывал отказываться всех производителей смартфонов.
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Армия и оружие

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В пресс-службе Горбачёва опровергли сообщения о его плохом здоровье

Оснований для сообщений о якобы плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачёва нет, заявили в его пресс-службе.
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Происшествия

Стрелок из Эль-Пасо назвал своей целью мексиканцев

Патрик Крузиус, устроивший стрельбу в супермаркете Walmart в американском городе Эль-Пасо, признался, что его целью были мексиканцы.
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Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти

Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
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Политика

Украинцы попросили Зеленского сделать доллар нацвалютой

Президент Украины Владимир Зеленский получил петицию от граждан страны с просьбой сделать доллар национальной валютой.
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Футбол

Рибери может оказаться в «Локомотиве»

Франк Рибери отыграл 12 сезонов за "Баварию", в составе которой француз выигрывал Лигу чемпионов и девять раз становился чемпионом Германии.
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Происшествия

Пять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях двигателя

Пять сотрудников государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом» погибли в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области.
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Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу

Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали

Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Политика

США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»

Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено 08 августа в 12:30
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Трамп рассказал о полученном от Ким Чен Ына письме

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил вчера письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 10:59
Политика

Акции протеста в Москве. Александр Бородай прокомментировал волнения

На фоне акций протеста против недопуска на выборы в Московскую Городскую Думу части кандидатов, нарушивших порядок сбора подписей, многие пассионарные организации выразили свое несогласие с действиями т.н. «оппозиции».
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В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом

Обновлено в 07:07
Политика

На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы отобразили в составе Японии

Обновлено вчера в 05:24
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Создан искусственный язык для определения подлинности виски

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Обновлено в 06:35
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Пугающая деталь на фотографии девочки едва не стоила ей жизни

Обновлено в 08:25
Космос

Поверхностные особенности астероида будут названы в честь мифических птиц

Ученые планируют поверхностные особенности Бенну назвать в честь мифологических птиц и птицеподобных существ, дополняя тему миссии, которая коренится в египетской мифологии.
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Обновлено в 08:39
Происшествия

В студию «Навальный Live» пришел ОМОН

В Москве в студию Youtube-канала «Навальный Live» пришли сотрудники ОМОНа.
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Политика

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В ходе прошлого эфира, который прошел 3 августа трансляции несколько раз блокировалась YouTube, в то время как аналогичные стримы ряда других СМИ и блогеров работали без ограничений.
Обновлено в 05:41
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Обновлено в 05:03
Происшествия

Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 11

Еще один человек обратился за медпомощью после новых взрывов на военном складе под Ачинском, сообщил журналистам в субботу руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин.
Обновлено в 00:26
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