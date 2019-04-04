Футбол

Гинер заявил, что ЦСКА не собирается бросать ДзагоеваИнтерфакс-Спорт 06:39

Дзагоев выступает за основную команду ЦСКА с 2008 года. Между тем, отвечая на вопрос "Интерфакса" о трансферной политике на лето, Гинер заявил, что ЦСКА не собирается участвовать в соревновании, кто больше потратит денег.
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Гинер о контракте ЦСКА с Дзагоевым: мы не бросаем своих футболистов

РИА Новости06:30

ЦСКА продлит контракт с Дзагоевым, несмотря на травму

ТАСС06:55

Гинер заявил, что ЦСКА не собирается бросать Дзагоева

Интерфакс-Спорт06:39

ЦСКА предложит контракт Дзагоеву

Вести.Ru07:07

Гинер: «Были ли при мне футболисты, которых ЦСКА бросил? Думаете, мы начнем с Дзагоева?»

Sport24.ru06:28

Евгений Гинер: "ЦСКА кого-то бросил? Вы думаете, мы начнем с Дзагоева?"

Спорт-Экспресс06:20

Гинер о контракте ЦСКА с Дзагоевым: «Мы не бросаем своих футболистов»

Sport.ru07:29
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На подлодке «Краснодар» впервые провели срочную хирургическую операцию

В современной истории подводных сил Черноморского флота проведение хирургической операции на борту подводной лодки, находящейся в море в подводном положении, было осуществлено впервые, добавили на флоте.
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Алан Дзагоев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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