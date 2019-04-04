Футбол
Гинер заявил, что ЦСКА не собирается бросать ДзагоеваИнтерфакс-Спорт 06:39
Дзагоев выступает за основную команду ЦСКА с 2008 года. Между тем, отвечая на вопрос "Интерфакса" о трансферной политике на лето, Гинер заявил, что ЦСКА не собирается участвовать в соревновании, кто больше потратит денег.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:25, Ашберн
Армия и оружие
Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта Баумеля
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что останки погибшего в 1982 году израильского солдата Закарии Баумеля, считавшегося пропавшим без вести, скоро отправятся в Израиль.
Обновлено в 06:46
Космос
Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура
В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 07:02
Политика
В Киеве переименовали улицу в честь сенатора Джона Маккейна
Улица Киева, носившая имя советского разведчика Ивана Кудри, переименована в честь американского сенатора Джона Маккейна, сообщила 4 апреля газета «Сегодня».
Обновлено в 07:44
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая Газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Футбол
«Манчестер Юнайтед» летом могут покинуть шесть футболистов
По информации Sky Sports News, покинуть клуб могут шесть игроков.
Обновлено в 02:32
Авто
Российский авторынок в марте вновь показал рост
Обновлено в 06:09
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры
В 2016 году Макгрегор уже делал подобный пиар-ход для привлечения внимания: он объявил о завершении карьеры, когда вел переговоры о повторной встрече с бойцом UFC Нейтом Диасом.
Обновлено в 01:53
Политика
Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС
Европарламент утвердил поправки в Газовую директиву Евросоюза, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила, сообщается на сайте законодательного органа.
Обновлено в 06:53
Общество
Представитель Норкина назвал причину плохого самочувствия телеведущего
Калашников подчеркнул, что на самочувствие журналиста также повлияли "нервы", поскольку он вынужден был "в сотый раз" опровергать "злобную, откровенную чушь" некоторых гостей в студии и игнорировать агрессию.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Очевидцы сообщили о прорыве аквариума на 1 млн литров в ТЦ в Москве
Аквариум в «Океании» представляет собой два прозрачных акриловых цилиндра высотой 24 м, в которых находится почти 1 млн л морской воды, говорится на сайте «Аква Лого Инжиниринг», — компании, которая занимается обслуживанием конструкции.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Киеве взорвали авто офицера украинской разведки
Украинские СМИ сообщают, что взрыв прогремел в тот момент, когда неизвестный пытался закрепить взрывное устройство под принадлежащий украинскому разведчику автомобиль «Шевроле Авео».
Обновлено в 06:00
Экономика
США установят для Китая цель по выполнению торговых обязательств к 2025 году
Цель на ближайшие несколько дней - достичь договоренности по основным вопросам, чтобы президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могли провести церемонию подписания соглашения.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
В МИД России оценили слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ
Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд руководителя Советского Союза генералиссимуса Иосифа Сталина, лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и «Исламское государство» (ИГ — террористическая организация, запрещенная в России).
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу
Источники сообщают, что Бритни пробудет в больнице 30 дней. В первый раз в психиатрической клинике Спирс оказалась более десяти лет назад.
Обновлено в 04:14
Кино
Российский фильм «Движение вверх» покажут на Пекинском кинофестивале
Уже совсем скоро стартует IX Пекинский международный кинофестиваль, одной из самых ожидаемых лент которого станет российский фильм "Движение вверх" — рекордсмен кассовых сборов в РФ.
Обновлено в 02:05
Экономика
Три положения стратегии Альфа-банка связаны с цифровизацией бизнеса
Совет директоров Альфа-банка утвердил стратегию развития на 2019–2021 годы.
Обновлено вчера в 19:21
Общество
Российских учителей хотят научить вести страницы в социальных сетях
Обновлено вчера в 09:06
Общество
В документы несовершеннолетних в Италии вернут «отца» и «мать»
В августе 2018 года Сальвини дал указание заменить в официальных анкетах ведомства название граф «родитель 1» и «родитель 2» на традиционные «мать» и «отец».
Обновлено в 07:32
Политика
Аркадий Дворкович вернулся в Россию
Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович вернулся в Россию.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Google заблокировал аккаунт Зеленского
Команда кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что Google заблокировал его рекламный аккаунт.
Обновлено в 07:29
Общество
Роскачество подвело итоги исследования минтая
Обновлено в 01:46
Политика
Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
На подлодке «Краснодар» впервые провели срочную хирургическую операцию
В современной истории подводных сил Черноморского флота проведение хирургической операции на борту подводной лодки, находящейся в море в подводном положении, было осуществлено впервые, добавили на флоте.
Обновлено в 03:24
Спорт
Биатлонист Тихонов обвинил Шипулина во лжи народу
Обновлено в 05:48
Футбол
Футбольная сборная России поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России оказалась на 46-м месте. Команда Станислава Черчесова поднялась на 4 позиции по сравнению с февралем.
Обновлено в 07:24
Здоровье
Диетологи назвали продукты, которые мешают похудеть
Диетолог и специалист по правильному питанию Ольга Усенко назвала продукты, которые мешают избавиться от лишнего веса.
Обновлено в 06:46
Общество
Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехать
Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк.
Обновлено в 07:44