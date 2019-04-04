Футбол

Гинер заявил, что ЦСКА не собирается бросать ДзагоеваИнтерфакс-Спорт 06:39

Московский ЦСКА продолжит помогать травмированному полузащитнику Алану Дзагоеву с восстановлением и рассчитывает договориться о новом контракте, заявил журналистам президент футбольного клуба Евгений Гинер.
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Алан Дзагоев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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