Футбол
Гинер заявил, что ЦСКА не собирается бросать ДзагоеваИнтерфакс-Спорт 06:39
Московский ЦСКА продолжит помогать травмированному полузащитнику Алану Дзагоеву с восстановлением и рассчитывает договориться о новом контракте, заявил журналистам президент футбольного клуба Евгений Гинер.
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Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор объявил о возвращении к профессиональным выступлениям спустя девять дней после завершения карьеры.
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«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок
«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
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Цулыгин: никакой установки устроить бой в концовке игры не было
Никакой установки устроить бой не было.
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