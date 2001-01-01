Футбол
Гинер в «Спартаке» – Федун в ЦСКА. Это могло быть совсем другое дербиSportbox.RU 05:21
Уже полтора десятка лет каждый матч между «Спартаком» и ЦСКА воспринимается и как очередная встреча Леонида Федуна с Евгением Гинером. Киевлянина с харьковчанином, имена которых стали синонимами популярнейших российских клубов. Мы говорим Арнольдыч – подразумеваем красно-белого гладиатора.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 05:55, Ашберн
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия
Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля
Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
В Екатеринбурге женщина подбросила младенца в поликлинику
Молодая женщина в Екатеринбурге подбросила в поликлинику младенца, завернутого в плед, с запиской, сообщает в пятницу УМВД по городу.
Обновлено в 03:44
Политика
Брать анализы у Зеленского доверили актёру из его же сериала
Анализы на алкоголь и наркотические вещества, которые кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сдал перед дебатами с Петром Порошенко, у него принимал врач Владислав Кирякулов, ранее снимавшийся в сериале «Сваты», продюсером которого был Зеленский.
Обновлено в 05:16
Общество
ТАСС: «Плеер.ру» закрыли на месяц из-за махинаций с чеками
Интернет-магазин электроники «Плеер.ру» закрыт на 30 дней из-за подозрений в махинациях и подделке чеков, утверждают источники ТАСС.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
Юлия Барановская заявила, что не готова пожертвовать карьерой ради мужчины
Обновлено в 05:49
Происшествия
Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку
Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 05:08
Экономика
«Магнит» предложил за «Ленту» больше Мордашова
Второго апреля стало известно, что «Севергрупп» согласилась купить 41,91% ценных бумаг «Ленты» у крупнейших акционеров — TPG Group и Европейского банка реконструкции и развития.
Обновлено в 04:49
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Музыка
Мик Джаггер перенесёт операцию на сердце
Обновлено 02 апреля в 05:59
Футбол
В МИД России оценили инцидент с флагом Косова на стадионе в Грозном
В Министерстве иностранных дел России рассматривают инцидент с демонстрацией флага самопровозглашённой Республики Косово в ходе матча между командами «Ахмат» и «Спартак» в Грозном 30 марта как техническую ошибку.
Обновлено в 04:37
Политика
Госдума 11 апреля рассмотрит поправки в закон о госзакупках
Депутаты рассмотрят правительственный законопроект о внесении изменений в закон о госзакупках в первом чтении 11 апреля.
Обновлено в 05:35
Общество
Женщина узнала о беременности за 45 минут до родов
Жительница шотландского города Глазго узнала о своей беременности за 45 минут до родов. Об этом сообщает издание The Mirror.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Украина проиграла России транзитный спор в ВТО
Украина проиграла важный торговый спор с Россией в ВТО по делу о транзитных перевозках.
Обновлено в 04:12
Общество
Россиянин пожаловался на судью из-за ее сексуальности
Житель Москвы Михаил Комаров обратился к высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) с жалобой на судью, которая, по его мнению, выглядела слишком сексуально, чем отвлекала от судебного процесса.
Обновлено в 04:47
Политика
Песков не считает высоким процент россиян, желающих эмигрировать
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал свою оценку исследованию, согласно которому «каждый пятый россиянин хочет эмигрировать».
Обновлено в 05:27
Гаджеты
Xiaomi разорвала отношения со «Связным» в Белоруссии из-за критики смартфонов продавцами
Представитель компании Xiaomi в Белоруссии решил прекратить поставки новейших бюджетных смартфонов Redmi 7 и Redmi Note 7 в местные торговые сети «Евросеть» и «Связной».
Обновлено в 05:35
Политика
В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН
Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава.
Обновлено вчера в 20:05
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо
Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие
В бундестаге предложили распустить НАТО
НАТО представляет значительную угрозу мировой безопасности, используя свои силы для защиты «имперских интересов», поэтому альянс следует распустить.
Обновлено в 04:27
Политика
Мэй попросила Евросоюз отложить Brexit до 30 июня
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась в Евросоюз с просьбой отложить Brexit до 30 июня, пока она пытается прийти к межпартийному соглашению о дальнейших действиях Лондона.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Роман Гриценко познакомил родителей с новой девушкой
Обновлено в 05:00
Политика
СПЧ попросит объявить амнистию к 75-летию Победы
По словам Федотова, под амнистию может попасть "широкий круг осужденных".
Обновлено вчера в 14:41
Общество
Глава Роструда назвал самые востребованные профессии
Наиболее востребованными в России являются профессии в сферах производства, строительства, здравоохранения.
Обновлено в 03:04
Происшествия
В Барнауле ребенок упал с трибуны ледового дворца
Пятилетний мальчик упал с трибуны ледового дворца в Барнауле и ударился головой.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы
Обновлено в 03:37
Гаджеты
Amazon планирует представить конкурента AirPods
Американская компания Amazon планирует выйти на рынок беспроводных наушников, представив собственный аналог наушников AirPods от Apple, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:10
Авто
Российский рынок подержанных грузовиков и спецтехники упал на 4,7%
Что касается коммунальной техники, то реализация комбинированных дорожных машин сократилась на 14,4%, но продажи мусоровозов выросли на 5,9%. К слову рынок подержанных мусоровозов почти весь год демонстрировал низкие показатели, а в 4 квартале резко вышел в плюс (+42,6%).
Обновлено в 02:05
Происшествия
Появилось видео стрельбы рядом с Казанским кремлем
Мужчина открыл стрельбу из автомата в центре Казани, рядом со стенами кремля. Видеозапись инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 05:21