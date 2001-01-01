Гинер в «Спартаке» – Федун в ЦСКА. Это могло быть совсем другое дербиSportbox.RU 05:21

Уже полтора десятка лет каждый матч между «Спартаком» и ЦСКА воспринимается и как очередная встреча Леонида Федуна с Евгением Гинером. Киевлянина с харьковчанином, имена которых стали синонимами популярнейших российских клубов. Мы говорим Арнольдыч – подразумеваем красно-белого гладиатора.

Гинер в «Спартаке» – Федун в ЦСКА. Это могло быть совсем другое дерби

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