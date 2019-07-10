Сегодня сообщалось, что сын Гинера, Вадим, перестал быть конечным бенефициаром московского клуба. Теперь в британском реестре значится имя Гинера-старшего. Евгений Гинер стал конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет ЦСКА.

Происшествия Из Багдада в Москву вылетел самолёт с российскими детьми Из Багдада в Москву вылетел самолёт с 33 российскими детьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Общество Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.

Технологии Роскомнадзор потребует от Ozon объяснений из-за утечки данных Роскомнадзор заявил, что потребует от онлайн-магазина Ozon разъяснений из-за утечки адресов электронной почты и паролей более своих пользователей.

Футбол Агент подтвердил интерес «Спартака» к Рамиресу Пабло Бентанкур, агент уругвайского полузащитника «Сампдории» Гастона Рамиреса подтвердил информацию, что в услугах футболиста заинтересован московский «Спартак».

Общество Библиотеки центра Москвы назвали самые популярные у горожан книги Как рассказали РИА Новости в пресс-службе библиотек центра Москвы, всего в месяц читатели берут более 200 тысяч книг.

Политика Медведчук рассказал о предательстве Януковича В июне в интервью изданию «Би-би-си Украина» Медведчук отметил, что Янукович никогда не действовал в интересах Москвы.

Политика Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.

Политика Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.

Общество Саудовская женщина получила три дня тюрьмы за оскорбление бывшего мужа Суд в Саудовской Аравии приговорил женщину к трем дням тюремного заключения за то, что она отправляла бывшему мужу оскорбительные сообщения в Whatsapp, Snapchat и соцсетях, сообщает издание Saudi Gazette.

Происшествия Суд зарегистрировал дело Марата Оганесяна 10 июля Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, а также Александра Янчика, Василия и Кирилла Сливкиных и еще пяти фигурантов, обвиняемых по статьям «Получении взятки», «Мошенничество», «Посредничество во взяточничестве» и «Дача взятки».

Экономика Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Экономика Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.

Политика Зеленский отменил парад на День независимости Украины 17 июня Зеленский заявил, что власти Украины не готовы вести переговоры с «сепаратистами» Донбасса.

Гаджеты Huawei заинтересовалась «Эльбрусами» Сообщается, что Huawei на протяжении последних нескольких месяцев обращалась к российским компаниям, среди которых МЦСТ, разрабатывающая процессоры «Эльбрус», производитель систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) и другого оборудования для обеспечения информационной безопасности «Норси-Транс», а также разработчик операционной системы «Альт» «Базальт СПО».

Финансы Рубль подорожал после заявления главы ФРС США Рубль подорожал к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 22:00 мск, курс евро опустился до 71,045 руб.

Армия и оружие Колонна украинского главы Донецкой области попала под обстрел Автомобильная колонна, в которой находился глава подконтрольной Киеву Донецкой администрации Павел Кириленко, попала под обстрел.

Шоу-бизнес После развода с Собчак Виторган переметнулся к Нино Нинидзе из Грузии Актер Максим Виторган, расставшийся в этом году с телеведущей Ксенией Собчак, был замечен на спектакле "Нод" на ВДНХ в сопровождении 27-летней актрисы Нино Нинидзе, вместе с которой они держались за руки, сообщает телеграм-канал "Только никому" Нинидзе также пережила в этом году развод.

Политика ЦИК поддержал идею Беглова о реформе муниципальных избиркомов Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев поддержал идею о реформе системы работы избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО), которую высказал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Авто Bugatti выпустила двухсотый Chiron «Юбилейный» Chiron 110 Ans Bugatti вскоре отправится к своему владельцу в Швейцарию.

Авто Bentley объявил об отзыве 145 автомобилей в России Компания Bentley объявила в России отзывную кампанию 145 Continental GT последнего поколения.