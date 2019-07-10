Футбол

Гинер стал конечным бенефициаром ЦСКАSports.ru 14:13

Сегодня сообщалось, что сын Гинера, Вадим, перестал быть конечным бенефициаром московского клуба. Теперь в британском реестре значится имя Гинера-старшего. Евгений Гинер стал конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет ЦСКА.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Гинер стал конечным бенефициаром ЦСКА

Sports.ru14:13

ЦСКА сменил конечного бенефициара

Sportbox.RU09:22

Евгений Гинер стал конечным бенефициаром ФК ЦСКА

Rambler News Service12:21

Раскрыто имя нового конечного бенефициара футбольного ЦСКА

РБК12:55

ЦСКА сменил конечного бенефициара

Матч ТВ09:22

Гинер-старший будет контролировать материнскую компанию ЦСКА вместо сына

Чемпионат13:41

Сын Гинера больше не является владельцем ЦСКА

Metaratings09:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 15:51, Вашингтон
Происшествия

Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве

Обновлено в 14:47
Энергетика

Нефть Brent подорожала на 3% из-за данных о запасах в США

Нефтяные фьючерсы марки Brent с поставками в сентябре на торгах в среду подорожали на 3,3% на фоне превзошедших ожидания статистических данных о запасах нефти в США.
Обновлено в 12:19
Политика

Медведев встретился с Бойко и Медведчуком

Обновлено в 09:38
Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Политика

Путин призвал отказаться от санкций против Грузии

Президент России Владимир Путин призвал не вводить санкции против Грузии "из уважения к грузинскому народу".
Обновлено вчера в 10:17
Происшествия

Из-за обморока пилота в Калуге вынужденно сел авиалайнер

Обновлено в 06:35
Наука

Человек современного типа попал в Европу 210 тысяч лет назад

Скорее всего, "человек разумный", высадившись в Европе, не дал неандертальцам жизни в прямом смысле слова Из работы следует, что как минимум для южной Европы первое появление людей нужно датировать не 43-45 тысячами лет назад, как это делали ранее, а гораздо более ранним временем.
Обновлено в 15:35
Армия и оружие

С Плесецка запустили «Союз-2.1В» с военными спутниками

Обновлено в 14:09
Политика

На куполе Рады заметили человека, похожего на Зеленского

В Сети появились фотографии человека, который залез на купол здания Верховной рады и сделал селфи.
Обновлено в 14:29
Интернет

Роскомнадзор потребует у Ozon разъяснений из-за утечки данных клиентов

Роскомнадзор запросит у Ozon разъяснения относительно утечки данных клиентов компании, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:17
Политика

Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.
Обновлено в 15:36
Хоккей

Кудашов официально назначен главным тренером сборной России

Обновлено в 13:16
Энергетика

Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 40% за квартал

Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам II квартала 2019 г. составили $8,7 млрд, что на 38% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие

Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский приказал генштабу страны активизировать работу. Об этом говорится в заявлении на его сайте.
Обновлено в 14:57
Футбол

«Динамо» подписало контракт с Шарлем Каборе

Обновлено в 13:05
Теннис

Федерер победил Нисикори и пробился в полуфинал Уимблдона

Швейцарец Роджер Федерер вышел в полуфинал Уимблдона, передает ТАСС.
Обновлено в 14:01
Общество

Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ

Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Музыка

Дима Билан показал свой новый клип «Про белые розы»

Обновлено в 05:59
Армия и оружие

Жители города Кусейр в Сирии возвращаются домой

Обновлено в 11:07
Футбол

«Спартак» подписал полузащитника «Вольфсбурга» Баду

Московский "Спартак" официально объявил трансфере хавбека "Вольфсбурга" Малкольма Баду.
Обновлено в 15:22
Кино

Джордж Мартин раскрыл детали приквела «Игры престолов»

Джордж Мартин, автор книжного цикла "Песнь Льда и Пламени", работающий над сценарием спин-оффа-приквела "Игры престолов" вместе с шоураннером Джейн Голдман (дилогия Kingsman, "Дом странных детей мисс Перегрин"), приподнял завесу тайны над некоторыми деталями грядущего телешоу.
Обновлено в 04:23
Авто

Полноприводный грузовик Садко Next получил ОТТС

«Группа ГАЗ» оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый полноприводный грузовик «Садко Next».
Обновлено вчера в 04:04
Происшествия

Саудовскую принцессу обвиняют в насилии над сантехником

Неприятный инцидент произошел в парижской квартире принцессы три года назад. Поведение вызванного для ремонта сантехника рассердило хозяйку.
Обновлено в 12:34
Общество

Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянина

Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

Меган Маркл впервые появилась на публике с двухмесячным сыном

Меган Маркл впервые появилась на публике с двухмесячным сыном Это случилось во время благотворительного матча по поло с участием принцев Уильяма и Гарри.
Обновлено в 14:36
Политика

В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой

Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 10:49
Политика

Новый американский посол прибыл в Турцию

Новый посол США в Турции Дэвид Саттерфилд прилетел в Анкару, проинформировала в американском дипломатическом ведомстве.
Обновлено в 15:40
Происшествия

В Башкирии задержан муж кассирши, похитившей миллионы из банка

В аэропорту Уфы 10 июля задержан мужчина, который является мужем кассирши банка из Салавата, подозреваемой в краже из кассы около 20 млн. рублей.
Обновлено в 15:17
Происшествия

К гибели 14 российских подводников могла привести диверсия

Обновлено в 03:21
Происшествия

Суд отправил в колонию студентку, дважды оправданную присяжными

Обновлено в 10:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Леннорович Гинер
Российский предприниматель
Российский предприниматель, президент московского футбольного клуба ЦСКА, глава финансового комитета РФС.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное