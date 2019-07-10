Футбол
Гинер стал конечным бенефициаром ЦСКАSports.ru 14:13
Сегодня сообщалось, что сын Гинера, Вадим, перестал быть конечным бенефициаром московского клуба. Теперь в британском реестре значится имя Гинера-старшего. Евгений Гинер стал конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет ЦСКА.
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