Футбол
Гинер считает правильным введение VAR в российском футболеRT на русском 07:26
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер поддерживает введение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в российском футболе.
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Общество
Роскачество подвело итоги исследования минтая
Обновлено в 01:46
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая Газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Политика
В продажу запустили «куртку как у Путина»
Обновлено в 07:57
Политика
Пройти медэкспертизу потребовал от Порошенко штаб Зеленского
Иван Баканов, который возглавляет штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, отреагировал на согласие нынешнего главы государства Петра Порошенко принять участие в дебатах на стадионе.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта Баумеля
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что останки погибшего в 1982 году израильского солдата Закарии Баумеля, считавшегося пропавшим без вести, скоро отправятся в Израиль.
Обновлено в 06:46
Общество
Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехать
Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк.
Обновлено в 07:44
Космос
Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура
В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 07:02
Футбол
«Ювентус» продлил контракт с Манджукичем
Обновлено в 07:22
Спорт
Биатлонист Тихонов обвинил Шипулина во лжи народу
Обновлено в 05:48
Экономика
Госдума снизила имущественный налог для многодетных семей
Госдума приняла в третьем чтении налоговые льготы для многодетных семей. Теперь они будут платить меньше за имущество и землю.
Обновлено в 07:54
Наука
Названы последствия обесцвечивания кораллов Большого Барьерного рифа
Учёные из Австралии пришли к выводу, что массовое обесцвечивание кораллов Большого Барьерного рифа, произошедшее в 2016 и 2017 годах, привело к снижению прироста новых кораллов.
Обновлено в 07:33
Экономика
Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу
Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.
Обновлено в 04:29
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры
В 2016 году Макгрегор уже делал подобный пиар-ход для привлечения внимания: он объявил о завершении карьеры, когда вел переговоры о повторной встрече с бойцом UFC Нейтом Диасом.
Обновлено в 01:53
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Армия и оружие
В сети появилось видео первого полета Ил-112В
В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.
Обновлено в 05:02
Футбол
Кейлор Навас: «Если тренер скажет мне уйти, я уйду»
Вратарь "Реала" Кейлор Навас признался, что покинет клуб, если его об этом попросят. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2020 года.
Обновлено вчера в 21:46
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Происшествия
В Санкт-Петербурге коллектора задержали за избиение должника
В Санкт-Петербурге задержали коллектора, подозреваемого в избиении должника.
Обновлено в 05:56
Энергетика
«Газпром нефть» наращивает добычу углеводородов в Иракском Курдистане
Gazprom Neft Middle East B.V. ввела в эксплуатацию третью добывающую скважину на месторождении Sarqala в Курдском регионе республики Ирак.
Обновлено в 04:16
Общество
Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России
Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.
Обновлено в 07:53
Политика
Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос в бюджет организации
Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в четверг в ходе своего выступления перед парламентариями Конгресса местных и региональных властей СЕ призвал Россию заплатить взнос в бюджет организации.
Обновлено в 07:22
Экономика
Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторам
Главной причиной невыплаты долгов по кредитам оказались финансовые затруднения, на них сослались 47 процентов опрошенных.
Обновлено в 02:56
Футбол
Икарди догнал Вьери по числу голов за «Интер»
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Киеве взорвали авто офицера украинской разведки
Украинские СМИ сообщают, что взрыв прогремел в тот момент, когда неизвестный пытался закрепить взрывное устройство под принадлежащий украинскому разведчику автомобиль «Шевроле Авео».
Обновлено в 06:00
Здоровье
Диетологи назвали продукты, которые мешают похудеть
Диетолог и специалист по правильному питанию Ольга Усенко назвала продукты, которые мешают избавиться от лишнего веса.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Нагиева показал архивное фото с молодым отцом
Обновлено в 06:30
Энергетика
Госдума отклонила законопроекты о регулировании цен на бензин
Госдума не приняла в первом чтении два проекта закона, предлагавших ввести в России госрегулирование цен на моторное топливо.
Обновлено вчера в 08:38
Политика
Закон о хостелах вступит в силу 1 октября
Комиссия Госдумы и Совфеда перенесла срок вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах на 1 октября 2019 года.
Обновлено вчера в 07:08