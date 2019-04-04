Футбол

Гинер считает VAR правильным нововведением в российском футболеТАСС 06:31

Введение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в российском футболе является положительным шагом. Об этом журналистам в среду сказал президент ФК ЦСКА Евгений Гинер.
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Президент ЦСКА одобрил введение системы видеопомощи арбитрам VAR

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Гинер считает VAR правильным нововведением в российском футболе

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РИА Новости06:56

Гинер считает правильным введение VAR в российском футболе

RT на русском07:26

Гинер: «С VAR мы закончим говорить о неправильном судейском подходе»

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