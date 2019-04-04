Футбол
Гинер считает VAR правильным нововведением в российском футболеТАСС 06:31
Введение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в российском футболе является положительным шагом. Об этом журналистам в среду сказал президент ФК ЦСКА Евгений Гинер.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 13:06, Ашберн
Общество
Песков затруднился понять данные Росстата о бедных российских семьях
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился прокомментировать и, как он сам выразился, понять данные Росстата о бедных гражданах страны.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе
В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Происшествия
Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птица
Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines мог разбиться из-за повреждения датчика угла атаки посторонним предметом во время взлета, например, при столкновении с птицей.
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде
Несколько месяцев назад Зверев-младший заявлял, что у него все хорошо с его женой.
Обновлено в 09:46
Политика
Пионерлагерь на полигоне: как Россия прячет секретную армию
Вмешательство России было решающим при развороте хода войны в пользу союзника Москвы президента Сирии Башара Асада.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие
Морская Росгвардия в Крыму получит восемь специальных катеров «Сарган»
Обновлено вчера в 15:00
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Здоровье
Роспотребнадзор назвал регионы с самым большим распространением ВИЧ
Число регионов с высокой пораженностью ВИЧ достигло 35. Среди более пораженных - 23 региона.
Обновлено в 10:36
Футбол
Семин недоволен, что на базе «Локомотива» отсутствует свет
Специалист заявил,что на базе большие проблемы с электричеством, из-за чего команда не может проводить тренировки в вечернее время.
Обновлено в 10:40
Происшествия
В центре Вены установят видеонаблюдение за памятником советским воинам
Полиция поставит камеры видеонаблюдения в центре Вены, где находится памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма.
Обновлено в 09:50
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Армия и оружие
НАТО расширит поддержку Грузии и Украины в Черном море
Страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первой сессии Североатлантического совета НАТО на уровне глав МИД в Вашингтоне.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Суд арестовал мэра Евпатории на два месяца
Обновлено в 12:44
Происшествия
В Петербурге после акции с «надгробием» Путина задержаны два активиста
В Санкт-Петербурге после прошедшей накануне акции с установкой надгробия президента Владимира Путина сотрудники уголовного розыска задержали пресс-секретаря движения АгитРоссия Григория Кудрявцева и активиста Андрея Жексимбаева, пишет ОВД-Инфо .
Обновлено в 09:37
Космос
Корабль «Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полёта к МКС
Грузовой корабль «Прогресс МС-11» пристыковался к МКС, долетев до станции за рекордное время, заявили в пресс-службе «Роскосмоса».
Обновлено в 10:30
Общество
Ford назвал размер компенсаций увольняемым сотрудникам в России
Сотрудникам Ford Sollers в России при добровольном увольнении предложили выплатить от 5,5 до 12 месячных окладов; работники недовольны и настаивают на пересмотре этих сумм, сообщил "Интерфаксу" в четверг представитель профсоюза работников автомобильной промышленности МПРА Игорь Темченко.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Бастрыкин вменил судье 37 преступлений
Обновлено в 05:51
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Наука
Кошки идут по пути собак и учатся запоминать свои имена
Исследования, проведенные японской ученой Ацуко Сайто, доказали, что кошки на самом деле так же, как и собаки, способны различать свои имена.
Обновлено в 12:32
Энергетика
Армения попросила Россию отсрочить выплату кредита на модернизацию АЭС
Армения просит Россию отсрочить выплату кредита на модернизацию Армянской АЭС, сообщил начальник управления внешних связей министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Тигран Мелконян в четверг на 19-м заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.
Обновлено в 12:52
Общество
В США оценили достоинства огуречного рассола
Обновлено в 04:59
Происшествия
В России начнут по-новому охранять школы
В школах России введут новую систему мер безопасности, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя секретаря Совета безопасности Александра Гребенкина.
Обновлено в 11:53
Политика
Зеленский позвал Тимошенко на дебаты с Порошенко
Обновлено в 12:23
Культура
Госдума одобрила законопроект о госзакупках в сфере культуры
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о государственных закупках в сфере культуры, сообщает ФАН.
Обновлено в 11:02
Экономика
Brand Finance снова признал Аэрофлот самым узнаваемым брендом в мире
Генеральный директор агентства Brand Finance подчеркнул важность достижения в этом году Аэрофлотом элитного уровня силы бренда ААА+.
Обновлено в 12:33
Кино
Скончался известный российский актер Алексей Булдаков
Умер известный российский актер Алексей Булдаков. Звезда фильма «Особенности национальной охоты» скончался на 69-м году жизни.
Обновлено вчера в 08:03
Происшествия
Второе дело возбуждено после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье
Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Домодедовском районе Подмосковья, в котором шесть человек погибли и двое пострадали.
Обновлено в 08:09
Общество
В ПФР назвали сроки перевода бумажных СНИЛС в электронный формат
Перевод номеров свидетельств обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) в электронный формат займёт около трёх месяцев.
Обновлено в 11:25