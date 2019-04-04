Футбол
Гинер считает VAR правильным нововведением в российском футболеТАСС 06:31
Введение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в российском футболе является положительным шагом. Об этом журналистам в среду сказал президент ФК ЦСКА Евгений Гинер.
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Шоу-бизнес
«Рака у меня много»: 81-летней Джейн Фонде пришлось удалить грудь
Обновлено вчера в 18:54
Транспорт
В Шереметьево начали обслуживать электронные посадочные талоны
Шереметьево начал обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами на внутренних авиарейсах.
Обновлено в 09:55
Кино
Алексея Булдакова похоронят на Троекуровском кладбище
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAX
Обновлено вчера в 02:52
Политика
Генсек Совета Европы рассчитывает на решение «российского вопроса»
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что рассчитывает на сохранение членства России в СЕ после июня 2019 года.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
Российские военные летчики начали второй этап конкурса «Авиадартс»
Второй этап конкурса "Авиадартс" начался в Воздушно-космических силах (ВКС) России, победители состязания отправятся в Крым в конце весны на всероссийские состязания по летной выучке.
Обновлено вчера в 13:04
Политика
В Киеве начали зачитывать текст обвинительного заключения Вышинского
Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что прокурор в Подольском районном суде Киева начал зачитывать текст обвинительного заключения.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
В сети появилось видео первого полета Ил-112В
В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.
Обновлено в 05:02
Политика
В Киеве переименовали улицу в честь сенатора Джона Маккейна
Улица Киева, носившая имя советского разведчика Ивана Кудри, переименована в честь американского сенатора Джона Маккейна, сообщила 4 апреля газета «Сегодня».
Обновлено в 07:44
Происшествия
В Бузулуке в люке канализации обнаружено тело мужчины
Тело бузулучанина с признаками насильственной смерти было обнаружено вечером 3 апреля в канализационном люке около дома № 4а по улице Пушкина.
Обновлено в 07:50
Общество
Названо место похорон Георгия Данелии
Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено в 08:59
Экономика
Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.
Обновлено в 03:44
Политика
Врио челябинского губернатора Текслер пойдёт на выборы самовыдвиженцем
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер собирается пойти на выборы самовыдвиженцем.
Обновлено в 03:53
Космос
В Китае испытали двигатель коммерческой ракеты-носителя
В Китае завершились испытания двигателя первой отечественной ракеты-носителя коммерческого использования "Цзелун-1" (Smart Dragon-1, SD-1).
Обновлено вчера в 11:59
Экономика
Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу
Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.
Обновлено в 04:29
Здоровье
Роспотребнадзор назвал регионы с самым большим распространением ВИЧ
Общее число россиян, живущих с ВИЧ, в прошлом году достигло 1 007 369 человек, сообщает Роспотребнадзор.
Обновлено в 05:19
Происшествия
В iTunes и Play Market нашли пропагандирующие криминал приложения
Прокурор Юрьянского района Кировской области через суд добился блокировки доступа к приложениям онлайн-магазинов "iTunes" и "Play Market", содержащих пропаганду криминала, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Обновлено в 09:11
Общество
Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехать
Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк.
Обновлено в 07:44
Финансы
Банки перечислили возможные причины отказа в кредите
Сегодня, 4 апреля 2019 года, стало известно, что кредитные карты на «всякий случай», обращения в микрофинансовые организации (МФО), многочисленные заявки на кредиты и даже сомнительные посты в социальных сетях могут привести к отказу банка в выдаче кредита.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова и Ксения Собчак попарились в бане
Дамы хорошенько погуляли под прицелом камер, попарились в бане, обменялись одеждой и даже пачкой и пуантами.
Обновлено в 09:05
Политика
Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законным
Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.
Обновлено вчера в 19:16
Шоу-бизнес
Бритни Спирс поместили в психбольницу
В клинику душевного здоровья за помощью обратилась популярная американская певица Бритни Спирс.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Экономика
Счетная палата проверит выполнение нацпроектов
СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Экономика
Главный страховщик ОСАГО в четвертый раз поменял тарифы
«Альфастрахование» меняет базовые ставки тарифов в четвертый раз с начала 2019 года.
Обновлено в 08:43
Экономика
Самой популярной франшизой в России стала «1C»
В топ-3 самых популярных франшиз в России за 2018 год вошли разработчик программного обеспечения «1С», диагностическая лаборатория «Гемотест» и сеть автосервисов FIT SERVICE, говорится в исследовании РБК.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
Власти Сирии ждут от Турции выполнения соглашения по Идлибу
Турция не спешит выполнять соглашение по Идлибу, которое предусматривает освобождение региона от террористов.
Обновлено в 07:17