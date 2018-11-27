Футбол

Гинер рассказал об общении с фанатами ЦСКА, пострадавшими в метро Рима
Sport24.ru
17:01

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, что клуб поддерживает связь с болельщиками команды, пострадавшими в Риме. Перед матчем Лиги чемпионов с «Ромой» (0:3) ряд фанатов армейцев стали жертвами крушения эскалатора в римском метро.
Sport24.ru17:01

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ЦСКА продолжает помогать пострадавшим в Риме фанатам

Нева Спорт19:36

ЦСКА продолжает оказывать помощь пострадавшим в Риме фанатам

Газета.Ru17:48

Гинер рассказал о помощи фанатам, пострадавшим в Риме

Чемпионат17:17

Гинер рассказал об общении с фанатами ЦСКА, пострадавшими в метро Рима

Sport24.ru17:01
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Футбол

Нужна только «Виктория»: ЦСКА может досрочно обеспечить себе евровесну

В заключительном домашнем матче Лиги чемпионов в этом году московский ЦСКА может обеспечить себе участие в весенней стадии еврокубков.
Обновлено в 18:15
Футбол

Футболист «Спартака» Роман Зобнин перенес операцию

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин получил травму левого колена в матче с "Крыльями Советов" (3:1). Футболист прошел углубленное обследование в римской клинике, где у него выявили повреждение медиального мениска, и провели операцию.
Обновлено в 18:25
Футбол

Гинер: советовал Головину поиграть год-два во Франции или Германии

Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил, что советовал полузащитнику Александру Головину, когда он определялся с новой командой, поиграть год-два во французском или немецком чемпионате.
Обновлено в 19:33
Футбол

«Ньюкасл» в гостях обыграл «Бернли»

Бернли на своем поле принимал Ньюкасл Юнайтед. Матч закончился победой гостей со счетом 2:1.
Обновлено в 17:47
Футбол

«Кальяри» и «Торино» сыграли вничью в матче Серии А

В матче 13-го тура чемпионата Италии «Кальяри» разошёлся миром с «Торино», игра завершилась вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена».
Обновлено в 18:26
Футбол

Роналду поборется с Гризманном и Мбаппе за звание лучшего игрока года

Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) объявили имена претендентов на звание лучшего игрока года по версии Globe Soccer Awards-2018, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:41
Футбол

Жозе Моуринью: «Линделеф пропустит какое-то время»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о ситуации с центральными защитниками накануне матча ЛЧ против «Янг Бойз».
Обновлено в 19:45
Футбол

Венгер заинтересован в работе с «Баварией»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заинтересован в должности наставника «Баварии», сообщает The Telegraph.
Обновлено в 16:44
Футбол

6-летний фанат продавал игрушки, чтобы пойти на «Ривер Плейт»

Перенос ответного финального матча Кубка Либертадорес между клубами «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» расстроил многих любителей футбола, но особенно обидным он стал для шестилетнего поклонника «Ривера» по имени Ренцо.
Обновлено в 19:46
Футбол

Солари: «„Реал“ всегда поднимается, когда бы ни падал»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари уверен в своей команде перед матчем Лиги чемпионов с «Ромой», несмотря на субботнее поражение от «Эйбара» со счетом 0:3. «Реал» и «Рома» сыграют в Риме 27 ноября.
Обновлено в 14:50
Футбол

Неймар и Мбаппе тренируются в общей группе перед матчем с «Ливерпулем»

Нападающие «ПСЖ» Неймар и Килиан Мбаппе занимаются в общей группе в преддверии матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
Обновлено в 14:38
Футбол

Хавбек «Реала» попал в сферу трансферных интересов четырех клубов

Полузащитник "Реала" Иско попал в сферу трансферных интересов четырех европейских клубов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:58
Футбол

Пике оштрафован на 48 тысяч евро за вождение без прав

Обновлено в 17:56
Футбол

Убытки клубов РПЛ в нынешнем сезоне составили 1,7 млрд рублей

В нынешнем сезоне убытки клубов, выступающих в Российской премьер-лиге (РПЛ), составили 1,7 млрд рублей.
Обновлено в 17:31
Футбол

«Барселона» платит игрокам самые большие зарплаты в мире

Футбольный клуб "Барселона" – первая в истории спортивная команда, средняя зарплата игроков в которой превысила 10 млн фунтов (11,3 млн евро).
Обновлено в 14:15
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Российский предприниматель, президент московского футбольного клуба ЦСКА, глава финансового комитета РФС.
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Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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