Футбол
Гинер рассказал о возможном приглашении в РПЛ клубов из соседних странЧемпионат 07:37
Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мыслями о возможном расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд, а также рассказал о потенциальном приглашении в лигу клубов из соседних стран.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:13, Ашберн
Армия и оружие
Трамп ответил на вопрос о войне с Ираном
Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, может ли начаться война с Ираном.
Обновлено в 09:31
Транспорт
«Аэрофлот» с 1 июля повышает топливные сборы на некоторых рейсах
Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о повышении с 1 июля размера топливного сбора на рейсах между рядом городов РФ, а также на некоторых международных рейсах, следует из информации, размещенной на сайте компании.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения
Обновлено в 04:56
Политика
Конституционный суд Молдавии в полном составе ушел в отставку
Действующий состав Конституционного суда Молдавии ушел в отставку. Об этом говорится в сообщении на сайте КС.
Обновлено в 08:38
Политика
В России обвинили олигарха Плахотнюка в контрабанде наркотиков
МВД России заочно предъявило обвинения олигарху Владимиру Плахотнюку в контрабанде и сбыте наркотиков, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 03:40
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Обновлено в 07:55
Общество
Власти Сан-Франциско первыми в США запретили электронные сигареты
Использование всех видов электронных сигарет будет запрещено на территории Сан-Франциско по решению властей.
Обновлено вчера в 21:07
Общество
В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Здоровье
Россиянкам посоветовали не получать образование в ущерб материнству
Россиянкам не стоит выбирать образование в ущерб материнству, заявила заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина.
Обновлено в 08:50
Театры
Во МХАТе отреагировали на обвинения группы артистов
Ранее в сети появилось видео, на котором несколько актёров и зрителей МХАТ имени Горького попросили президента РФ Владимира Путина вернуть Дорониной возможность влиять на художественную политику театра.
Обновлено в 08:26
Теннис
Карловский вышел в финал квалификации Уимблдона, Донской проиграл
Российский теннисист Евгений Карловский вышел в решающий раунд квалификационного турнира к Уимблдону.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие
Минобороны предупредило о вбросах против военного руководства РФ
Зарубежные страны готовят информационные вбросы против военного руководства России всех уровней, заявил глава департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков в среду, 26 июня.
Обновлено в 10:52
Политика
Зеленский назначил своего постпреда в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16
Политика
Кабмин согласовал кандидатуры новых украинских губернаторов
Кабинет министров Украины на заседании в среду, 26 июня, согласовал назначение на пост глав восьми областных государственных администраций.
Обновлено в 08:20
Политика
Названы страны, проголосовавшие за Россию в ПАСЕ
В Instagram-аккаунте телеканала RT была опубликована статистика голосования за резолюцию, позволившую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 02:43
Происшествия
Двое десантников погибли в Крыму при прыжке в воду с парашютом
В Крыму в ходе учебных прыжков с парашютом погибли двое десантников контрактной службы.
Обновлено в 05:02
Общество
Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у Первого канала
Обновлено в 10:26
Экономика
Власти Кубани рассказали об увеличении доходов бюджета региона
Доходы бюджета Краснодарского края увеличены в ближайшие три года – до 2021 года включительно - на 18 миллиардов рублей, что связано с ростом собственных доходов, сообщает пресс-служба администрации края со ссылкой на министерство финансов региона.
Обновлено в 10:35
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Саратовской области девушка умерла на кладбище от укуса змеи
В Саратовской области у границы с Казахстаном молодая женщина умерла от укуса гадюки.
Обновлено в 04:34
Общество
Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировках
Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 10:04
Происшествия
В Саратове предотвратили теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Экономика
Власти Казахстана погасят долги ряда граждан
Власти Казахстана погасят таким заёмщикам потребительские кредиты на сумму до 300 тысяч тенге (около $800).
Обновлено в 11:06
Политика
Украинский моряк женился в российском СИЗО
Украинский моряк Виктор Беспальченко, который был задержан 25 ноября в Керченском проливе в результате провокации Украины, женился в российском СИЗО.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие
Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России
Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 09:36
Общество
Российские суды начали штрафовать за гомофобию
Обновлено в 09:25
Политика
Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
Обновлено в 08:37
Спорт
WADA может открыть свыше ста дел в отношении спортсменов из России
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может открыть свыше ста дел в отношении российских спортсменов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:15