Футбол
Гинер рассказал о возможном приглашении в РПЛ клубов из соседних странЧемпионат 07:37
Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мыслями о возможном расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд, а также рассказал о потенциальном приглашении в лигу клубов из соседних стран.
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Политика
Мадуро: участники попытки переворота в Венесуэле пойманы
Обновлено в 19:20
Политика
Соловьев назвал покойного Доренко предателем
Обновлено вчера в 04:20
Наука
Два саратовских изобретения вошли в российский Топ-100
Роспатент подвел итоги 2018 г. и выбрал 100 лучших из более чем 35 тыс. отечественных изобретений.
Обновлено 24 июня в 02:32
Армия и оружие
Мэр Горловки попал под обстрел ВСУ в Донбассе
Обновлено в 10:26
Авто
Кросс-хэтч Kia XCeed представлен официально
Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
Обновлено вчера в 22:20
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено в 19:11
Армия и оружие
Россия предложила Китаю купить еще одну партию Су-35
Обновлено в 19:55
Общество
Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировках
Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 10:04
Наука
Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать деменцию
Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать развитие деменции у людей старше 55 лет.
Обновлено в 00:34
Футбол
Паредес не собирается уходить из «ПСЖ»
Обновлено в 19:05
Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Происшествия
В Приангарье паводком подтопило почти 600 домов
Пять населенных пунктов оказались подтопленными паводком в Иркутской области. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 15:54
Происшествия
Возгорание кровли рынка в саратовском Энгельсе локализовали
Пожарные в среду локализовали возгорание кровли рынка в городе Энгельс Саратовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Обновлено в 13:14
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Обновлено в 16:34
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Актер Вахтанг Кикабидзе в интервью газете "Московский комсомолец" высказал свое мнение о ситуации в Грузии.
Обновлено в 04:03
Транспорт
Прав могут лишиться водители с грязными номерами
Если номер покрылся снегом или грязью при движении по трассе, а умышленность действий не доказана, то применять можно лишь 500-рублевый штраф.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
Минобороны заявило о готовящихся вбросах против военного руководства
«Хочу отметить: мы понимаем, что по мере укрепления роли России в мире нападки на ВС и на военное руководство будут только усиливаться»,— заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на круглом столе, посвященном актуальным вопросам информационного противодействия.
Обновлено в 12:00
Политика
Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
Обновлено в 08:37
Политика
Трамп рассчитывает на «очень хороший разговор» с Путиным в Осаке
Президент США Дональд Трамп рассчитывает на позитивный диалог с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 14:34
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» на встрече в Австрии
В матче со «Спартаком» «Ростов» одержал победу. Игра проходила в рамках предсезонного турнира Кубка Париматч Премьер.
Обновлено в 14:21
Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено в 20:13
Общество
Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы
Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено в 09:33
Общество
Аномальная жара в Европе может унести тысячи жизней
Эксперты напомнили, что в 2003 году в период аномальной жары в Европе скончались 70 000 человек, в 2018 году в Германии – тысяча жителей, сообщает The Washington Post.
Обновлено в 06:39
Политика
ПАСЕ не избрала Слуцкого вице-президентом организации
Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой на вопрос РБК, «не дразнит ли Россия ассамблею», выдвигая Слуцкого кандидатом в вице-президенты, как минимум тем, что он находится под европейскими санкциями, ответил: «Нет, Леонид Слуцкий — председатель комитета по международным делам в Госдуме, этим и объясняется его выбор как кандидата».
Обновлено в 14:23
Космос
Комплекс подготовки кораблей «Федерация» на Восточном построят в 2027 году
Технический комплекс для подготовки пилотируемых космических кораблей "Федерация" и лунных взлетно-посадочных комплексов на космодроме Восточный построят в 2027 году, стоимость его создания оценивается в 8,6 миллиарда рублей, сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено в 19:10
Культура
Сценарист «Чернобыля»: мы хотели показать героизм советского народа
По словам автора сценария и исполнительного продюсера сериала "Чернобыль" Крэйга Мэйзина, создатели ленты в первую очередь хотели показать героизм советских людей, показать западной аудитории катастрофу на АЭС через призму жизни обычных граждан.
Обновлено в 19:51
Политика
ПАСЕ вернула российской делегации все полномочия
Полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) восстановлены в полном объеме.
Обновлено в 12:03
Гаджеты
Google потеряет почти миллиард пользователей из-за санкций к Huawei
Huawei озвучила мысль, что хотела бы продолжить сотрудничество с американской компанией, но так как в современных политических реалиях это невозможно, она вынуждена переходить на мобильную операционную систему собственной разработки.
Обновлено в 06:24
Политика
Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 15:55