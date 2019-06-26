Футбол

Гинер рассказал о возможном приглашении в РПЛ клубов из соседних странЧемпионат 07:37

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мыслями о возможном расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд, а также рассказал о потенциальном приглашении в лигу клубов из соседних стран.
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Возгорание кровли рынка в саратовском Энгельсе локализовали

Пожарные в среду локализовали возгорание кровли рынка в городе Энгельс Саратовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
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Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

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Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

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Если номер покрылся снегом или грязью при движении по трассе, а умышленность действий не доказана, то применять можно лишь 500-рублевый штраф.
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Президент США Дональд Трамп рассчитывает на позитивный диалог с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке.
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«Ростов» обыграл «Спартак» на встрече в Австрии

В матче со «Спартаком» «Ростов» одержал победу. Игра проходила в рамках предсезонного турнира Кубка Париматч Премьер.
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Эксперты напомнили, что в 2003 году в период аномальной жары в Европе скончались 70 000 человек, в 2018 году в Германии – тысяча жителей, сообщает The Washington Post.
Обновлено в 06:39
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Обновлено в 19:10
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По словам автора сценария и исполнительного продюсера сериала "Чернобыль" Крэйга Мэйзина, создатели ленты в первую очередь хотели показать героизм советских людей, показать западной аудитории катастрофу на АЭС через призму жизни обычных граждан.
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Google потеряет почти миллиард пользователей из-за санкций к Huawei

Huawei озвучила мысль, что хотела бы продолжить сотрудничество с американской компанией, но так как в современных политических реалиях это невозможно, она вынуждена переходить на мобильную операционную систему собственной разработки.
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Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
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