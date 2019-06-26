Футбол
Гинер рассказал о возможном приглашении в РПЛ клубов из соседних странЧемпионат 07:37
Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мыслями о возможном расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд, а также рассказал о потенциальном приглашении в лигу клубов из соседних стран.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 15:42, Вашингтон
Происшествия
Cотрудник ФСБ пойдет под суд за пытки бизнесмена охотничьим карабином
По словам Саликова, в ходе обыска по делу о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с угрозой применения насилия, сотрудник ФСБ повалил его на пол, заставил раздвинуть ноги и воткнул в анальное отверстие ствол охотничьего карабина «Тигр».
Обновлено в 14:49
Авто
Кроссовер Volvo XC90 стал бронированным
Компания Volvo представила бронированную версию кроссовера XC90 – XC90 Armoured.
Обновлено в 05:40
Политика
ПАСЕ не избрала Слуцкого вице-президентом организации
Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой на вопрос РБК, «не дразнит ли Россия ассамблею», выдвигая Слуцкого кандидатом в вице-президенты, как минимум тем, что он находится под европейскими санкциями, ответил: «Нет, Леонид Слуцкий — председатель комитета по международным делам в Госдуме, этим и объясняется его выбор как кандидата».
Обновлено в 14:23
Общество
Пособие на детей из малообеспеченных семей повысят до 10 тысяч рублей
В России вырастет пособие на детей с полутора до трех лет с 50 рублей до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 14:07
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено в 14:28
Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Политика
Барменша плюнула в сына Трампа и была задержана
Обновлено в 14:34
Авто
Названа российская стоимость обновленного Land Rover Discovery Sport
Рестайлинговый Land Rover Discovery Sport будет предлагаться с бензиновыми двухлитровыми моторами мощностью 200 и 249 л.с. и дизельным 2,0-литровым агрегатом со 150 или 180-сильной отдачей.
Обновлено в 15:19
Спорт
Сборная РФ завоевала пять медалей на четвертый день Европейских игр
Россияне продолжают удерживать лидирующие позиции в общекомандном зачете Российские спортсмены завоевали еще пять наград в четвертый медальный день Европейских игр в Минске, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:23
Здоровье
Врач рассказала, как распознается на начальной стадии рак яичников
Согласно статистике специалистов из США, ежегодно среди американок диагностируется более 20 тысяч случаев развития рака яичников.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Дело московского отравителя передано в ГСУ СК по Москве
Уголовное дело о серии отравлений в Москве с помощью напитков передано из полиции в ГСУ СК по Москве.
Обновлено в 15:00
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер.
Обновлено в 13:51
Путешествия
В Грузии остается 930 организованных туристов из России
В Грузии в настоящее время остается 930 организованных туристов из России, все они вернутся домой до 8 июля включительно.
Обновлено в 13:33
Общество
Россельхознадзор отрицал возможный рост цен на молочную продукцию
«Относительно перебоев с поставками продукции и росте цен, о которых в течение нескольких лет заявляют некоторые крупные игроки молочного рынка, сообщаем, что оснований для беспокойства в этом отношении нет», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:44
Политика
Путин рассказал о качестве российских дорог
Общая протяжённость дорог высшей, первой категории увеличилась, правда, за последние четыре года на 2 тысячи 423 км, причём главным образом за счёт федеральных трасс, — передаёт его слова РИА Новости.
Обновлено в 07:38
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Футбол
РФС утвердил новый формат лимита на легионеров
Российский футбольный союз (РФС) принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате России с сезона 2020/2021, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Политика
В Венесуэле заявили о предотвращении госпереворота
Власти Венесуэлы предотвратили попытку госпереворота, который планировался при участии США, Колумбии и Чили.
Обновлено в 15:25
Здоровье
Минздрав Ростовской области назвал причины онкологических заболеваний
В министерстве здравоохранения Ростовской области назвали основные причины онкологических заболеваний у жителей донского региона.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие
Российские военные специалисты покинули Венесуэлу
Россия вывозит из Венесуэлы специалистов, которые в течение последних месяцев оказывали техническую помощь стране в обслуживании военной техники, сообщили в среду РИА Новости в посольстве РФ в Венесуэле.
Обновлено в 12:40
Футбол
«ПСЖ» оценивает Мбаппе в € 230-250 млн
По информации источника, парижане будут готовы принять предложение от клуба, который проявит заинтересованность в подписании 20-летнего нападающего, если его размер будет составлять не менее € 230-250 млн.
Обновлено в 12:31
Политика
Путин назначил врио главы Ингушетии
Президент России Владимир Путин назначил нового врио президента Ингушетии.
Обновлено в 14:03
Культура
С 1 сентября для школьников введут культурные нормативы
Обновлено в 04:23
Политика
Совфед одобрил закон о приостановке ДРСМД
Совет Федерации одобрил закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:13
Экономика
«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов
С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).
Обновлено в 10:00
Гаджеты
В Intel придумали, как противостоять успехам AMD
В Intel объясняют возрождение AMD "стратегической переориентацией компании на высокопроизводительные продукты премиум-класса для сегментов рынка настольных компьютеров, центров обработки данных и серверов".
Обновлено в 07:21
Здоровье
В Курской области обсудили возможности «Электронного здравоохранения»
Сегодня в Курске в рамках Среднерусского экономического форума обсудили возможности цифрового здравоохранения.
Обновлено в 10:44