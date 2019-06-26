Футбол

Гинер рассказал о возможном приглашении в РПЛ клубов из соседних странЧемпионат 07:37

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мыслями о возможном расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд, а также рассказал о потенциальном приглашении в лигу клубов из соседних стран.
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Гинер хочет пригласить армянские или казахстанские клубы в РПЛ

Нева Спорт09:10

Гинер: «РПЛ надо обязательно расширять. В лиге могут быть состоятельные иностранные клубы»

Sport24.ru07:29

Гинер заявил, что премьер-лигу можно расширить с помощью клубов Казахстана и Армении

Спорт-Экспресс07:30

Гинер назвал вариантом расширения РПЛ приглашение команд из Белоруссии или Казахстана

ТАСС08:03

Гинер рассказал о возможном приглашении в РПЛ клубов из соседних стран

Чемпионат07:37

Гинер допустил приглашение иностранных клубов в РПЛ

RT на русском07:32

Гинер заявил, что РПЛ можно расширить с помощью клубов Белоруссии, Казахстана и Армении

Sport.ru09:13
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Футбол

РФС пожалуется на Федерацию футбола Грузии в ФИФА

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что организация планирует направить в ФИФА жалобу на Федерацию футбола Грузии (ФФГ).
Обновлено в 09:27
Происшествия

МВД требует ареста предполагаемого московского серийного отравителя

Полиция возбудила семь уголовных дел в отношении предполагаемого серийного отравителя и будет добиваться его ареста.
Обновлено в 04:24
Политика

Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

Обновлено в 08:37
Политика

Восемь Зеленских зарегистрировались на выборы в Раду

На одномандатных округах на внеочередных выборах в Верховную раду, которые пройдут в конце июля нынешнего года, зарегистрированы восемь кандидатов с фамилией Зеленский.
Обновлено в 07:58
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Политика

Разрыв между партиями Зеленского и Порошенко сократился

Согласно результатам первых двух исследований, поддержка «Слуги народа» сократилась примерно на 2 процента, опустившись до уровня 45 процентов.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Угрожавшего сжечь себя у здания Минстроя мужчину задержали

Обновлено в 06:22
Музыка

Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 03:48
Футбол

Гинер: Усманов помог ЦСКА в оформлении трансфера футболиста Влашича

Российский миллиардер Алишер Уманов, являющийся бизнес-партнером основного акционера английского футбольного клуба "Эвертон" Фархада Мошири, помог ЦСКА в оформлении трансфера хорватского полузащитника Николы Влашича.
Обновлено в 08:19
Здоровье

Выявленных при въезде в РФ инфекционных больных стало втрое больше

Около 3 тыс. инфекционных больных было выявлено при пересечении российской границы в 2018 году.
Обновлено в 00:44
Политика

Кремль сообщил детали встречи Трампа с Путиным

Обновлено в 09:06
Игры

В Steam стартовала летняя распродажа

25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Театры

Артисты МХАТа вступились за Доронину

Обновлено 24 июня в 16:42
Политика

Мантуров прокомментировал сообщения о расходах в командировках

Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 09:16
Футбол

Футболист Вилена прибыл в расположение «Краснодара»

Обновлено в 06:06
Наука

У французского короля Людовика Святого нашли цингу

Обновлено в 03:18
Армия и оружие

Разработка новой боевой экипировки «Сотник» начнется в 2020 году

Разработка боевой экипировки, которая придет на смену проекту "Ратник", начнётся в 2020 году, она получит название "Сотник", сообщили журналистам в пресс-службе Ростеха.
Обновлено в 08:35
Происшествия

МВД рассчитывает на снижение ДТП после конфискации машин у пьяных водителей

Конфискация автомобилей у водителей, задержанных за управление в пьяном виде, резко снизит аварийность на российских дорогах и сохранит тысячи жизней, считает глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
Обновлено в 08:49
Футбол

«Зенит» и «Уфа» поменялись кругами

Согласно изменениям в календаре РПЛ сезона-2019/20, игра 7-го тура «Уфа» — «Зенит» пройдет 24 августа в 16:30 в Уфе, а матч 21-го тура «Зенит» — «Уфа» пройдет в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:33
Здоровье

Главный нарколог России рассказал об опасности вейпов и кальянов

Напомним, ранее специалисты из Стэнфордского университета пришли к выводу, что ароматизаторы в жидкостях для электронных сигарет наносят заметный урон клеткам слоя, выстилающего сосуды.
Обновлено в 02:29
Культура

С 1 сентября для школьников введут культурные нормативы

Обновлено в 04:23
Политика

Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в Грузии

Советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия

Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян

Обновлено в 04:01
Футбол

Дзюба стал лучшим игроком сезона по версии РФС

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим футболистом сезона-2018/19 по версии Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 07:42
Политика

Россия обвинила Плахотнюка в руководстве международным наркокартелем

В среду, 26 июня, Следственный департамент МВД России предъявил заочное обвинение бывшему лидеру Демократической партии Молдавии, одному из богатейших бизнесменов страны Владимиру Плахотнюку в руководстве преступным сообществом и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК).
Обновлено в 09:18
Политика

США направили России ноту протеста по поводу Пола Уилана

«Посольство США направило ноту протеста в МИД России в связи с ненадлежащим обращением с Полом Уиланом в СИЗО», — говорится в сообщении в Twitter.
Обновлено в 07:04
Политика

В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича

Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 03:40
Политика

Путин подарил Зюганову на юбилей картину и материалы съезда КПСС

Обновлено в 09:14
Армия и оружие

Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России

Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие

Зеленский приказал перевести украинскую армию на стандарты НАТО

Обновлено в 08:10
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