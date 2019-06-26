Футбол
Гинер рассказал о возможном приглашении в РПЛ клубов из соседних странЧемпионат 07:37
Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мыслями о возможном расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд, а также рассказал о потенциальном приглашении в лигу клубов из соседних стран.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 14:10, Вашингтон
Политика
Россия направила Украине ноту по вопросу освобождения моряков
МИД России направил в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках российского законодательства может использовать для освобождения моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 13:05
Гаджеты
Huawei может «отключить» от Google и Android сотни миллионов человек
Если Huawei будет вынуждена отказаться от использования Android, то Google потеряет 700-800 миллионов пользователей.
Обновлено в 11:05
Политика
В России Плахотнюка обвинили в контрабанде и сбыте наркотиков
Бывшему председателю Демократической партии Молдавии Владимиру Плахотнюку в России заочно предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, контрабанде и сбыте наркотиков, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 10:13
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге
На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:13
Экономика
ФСК ЕЭС направит на дивиденды более 20 млрд рублей
Акционеры компании утвердили решение о выплате дивидендов в размере 0,016042926012 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО "ФСК ЕЭС" на общую сумму в 20449361 тыс. руб. В работе собрания приняли участие члены совета директоров ПАО "ФСК ЕЭС", которые были избраны на годовом общем собрании акционеров в 2018 г.: Андрей Муров, Павел Ливинский, Игорь Каменской, Павел Сниккарс, Эрнесто Ферленги.
Обновлено в 13:11
Политика
ПАСЕ вернула российской делегации все полномочия
Полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) восстановлены в полном объеме.
Обновлено в 12:03
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в матче предсезонного турнира
В рамках предсезонного турнира "Ростов" на поле стадиона "Шпортплац ТСВ" в австрийском городе Пеллау обыграл московский "Спартак" со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Полоз и Александр Саплинов, забившие мячи на третьей и 32-й минутах соответственно.
Обновлено в 14:05
Футбол
Трамп ответил футболистке, которая заявила, что не пойдет в Белый дом
Футболистка ранее сказала, что не пойдет в "долбаный Белый дом", если ее команда станет чемпионом мира по футболу.
Обновлено в 12:15
Политика
Путин назначил врио главы Ингушетии
Президент России Владимир Путин назначил нового врио президента Ингушетии.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Суд арестовал «московского отравителя»
Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:53
Происшествия
В центре Энгельса горит ярмарка «Феникс». Хроника
Telegram-канал «Театр взрослого зрителя» опубликовал видео, на котором арендаторы рынка говорят губернатору, что тушение пожара проводится недостаточно оперативно.
Обновлено в 12:30
Происшествия
РБК: начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку
Начальник полиции, замруководителя Управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку.
Обновлено в 12:29
Общество
BadComedian разоблачил благие намерения Собчак
Блогер BadComedian (Евгений Баженов) показал скриншоты переписки с журналисткой и ведущей Ксений Собчак, которая предлагала ему помощь в урегулировании конфликта с компанией Kinodanz, подавшей на блогера в суд.
Обновлено в 12:51
Общество
Ученые предсказали гибель людей от адской жары
Европейские ученые и метеорологи предполагают, что аномальная жара в конце июня 2019 года приведет к гибели тысячи людей, пишет издание The Washington Post.
Обновлено в 11:39
Авто
Представлен обновленный кроссовер Audi Q7
Компания Audi представила обновлённый кроссовер Q7.
Обновлено в 00:01
Транспорт
МВД намерено снизить смертность на дорогах до нуля к 2030 году
Министерство внутренних дел РФ готово создать стратегический документ для снижения смертности на дорогах до нуля всего за 11 лет, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев 26 июня.
Обновлено в 09:23
Политика
Россия собралась возвратить долг ПАСЕ
Ранее сообщалось, что ПАСЕ голосованием утвердила восстановление прав российской делегации.
Обновлено в 12:56
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Экономика
Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина
В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
Немецкий производитель электроники Loewe прекращает деятельность
Один из первых в мире производителей телевизоров, немецкая компания Loewe, во вторник, 26 июня, объявил о том, что 1 июля он прекратит деятельность, пишет Sddeutsche Zeitung.
Обновлено в 10:22
Технологии
Школьникам на ЕГЭ могут разрешить пользоваться интернетом
Российские школьники смогут пользоваться интернетом во время сдачи ЕГЭ по гуманитарным предметам.
Обновлено в 02:46
Политика
Беглов отказался сдавать в ГИК собранные в Выборгском районе подписи
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов после заседания Госсовета в Кремле заявил, что не будет использовать подписи, собранные в Выборгском районе, для регистрации себя кандидатом в градоначальники.
Обновлено в 11:32
Общество
«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов
С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).
Обновлено в 10:00
Игры
Создатель Dead Space займется сюжетной игрой по PUBG в новой студии
PUBG Corporation анонсировала создание новой студии под названием Striking Distance.
Обновлено в 12:40
Армия и оружие
Российские военные специалисты покинули Венесуэлу
Россия вывозит из Венесуэлы специалистов-техников, которые в течение последних месяцев оказывали помощь стране в обслуживании военной техники.
Обновлено в 12:45