Гинер рассказал о возможном приглашении в РПЛ клубов из соседних странЧемпионат 07:37

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мыслями о возможном расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд, а также рассказал о потенциальном приглашении в лигу клубов из соседних стран.

Гинер рассказал о возможном приглашении в РПЛ клубов из соседних стран

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