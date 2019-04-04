Футбол

Гинер пошутил, что ЦСКА вернет в команду Кэйсукэ ХондуРИА Новости 05:34

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер пошутил, что футбольный клуб намерен вернуть в команду японского полузащитника Кэйсукэ Хонду. Автоконцерн Hyundai и московский футбольный клуб ЦСКА возобновили сотрудничество, о чем было объявлено в четверг.
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Президент ЦСКА заявил, что Хонда вернется в армейский клуб

Нева Спорт07:01

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Sport24.ru05:40

Гинер пошутил, что ЦСКА вернет в команду Кэйсукэ Хонду

РИА Новости05:34

Гинер в шутку пообещал вернуть Хонду в ЦСКА

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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 19:17, Ашберн
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Кэйсукэ Хонда
Японский футболист
Японский футболист, атакующий полузащитник австралийского клуба «Мельбурн Виктори» и сборной Японии. Участник чемпионата мира 2010 и 2018, чемпион России сезона 2012/13, двукратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка Италии, победитель и лучший игрок Кубка Азии 2011. Параллельно с карьерой игрока в Австралии, был приглашен на пост главного тренера и генерального менеджера сборной Камбоджи, которой будет управлять во время пауз для матчей сборных в А-Лиге.
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Евгений Леннорович Гинер
Российский предприниматель
Российский предприниматель, президент московского футбольного клуба ЦСКА, глава финансового комитета РФС.
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