Гинер пообещал вернуть Хонду в ЦСКАСпорт-Экспресс 05:29

Президент ЦСКА Евгений Гинер на церемонии подписания контракта с компанией Hyundai в шутку сказал,что рассматривает возможность возвращения в команду Кейсуке Хонды, чтобы сделать его рекламным лицом автомобильного бренда.

Общество Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.

Армия и оружие Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта Баумеля Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что останки погибшего в 1982 году израильского солдата Закарии Баумеля, считавшегося пропавшим без вести, скоро отправятся в Израиль.

Политика Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС Европарламент утвердил поправки в Газовую директиву Евросоюза, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила, сообщается на сайте законодательного органа.

Кино Скончался режиссер Георгий Данелия Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая Газета» со ссылкой на его семью.

Общество Издание «7 Дней» выдвинуло версию о квартирной афере Юлии Началовой Как сообщает «7 Дней», певица не могла быть не в курсе аферы вокруг своей недвижимости.

Политика Bloomberg: из-за Трампа цена на авокадо в Мексике подскочила на 34% Американские СМИ сообщили, что из-за угроз Дональда Трампа закрыть границу с Мексикой цены на авокадо в стране взлетели на 34%.

Политика В Киеве переименовали улицу в честь сенатора Джона Маккейна Улица Киева, носившая имя советского разведчика Ивана Кудри, переименована в честь американского сенатора Джона Маккейна, сообщила 4 апреля газета «Сегодня».

Авто Кроссовер Renault Arkana представят в Москве 11 апреля Французский автомобильный бренд Renault объявил о намерении представит в Москве новую модель кроссовера Renault Arkana.

Общество Галицкий назвал три причины продажи «Магнита» Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ.

Авто Компания GAC Motor представит в России девять моделей Производитель представит полную линейку марки, в том числе электрокар GE3 модификации 530, минивэны GM8 и GM6, седаны GA4 и GA8 и SUV-модели GS8, GS5, GS4 и GS3.

Наука Найдена новая функция белков ядерной ламины Известно, что ламины отвечают за организацию ядерного материала – хроматина, внутри ядра, и мутации в белках ядерной ламины могут приводить к тяжелым патологиям, например, к прогерии, болезни ускоренного старения.

Общество Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России Телеведущая Елена Малышева ответила на обвинения заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России, доктора медицинских наук Дмитрия Мохова в распространении порочащей достоинство врачей-остеопатов информации.

Общество Мемориал жертвам сталинского террора снесен под Минском Работники лесхоза в Белоруссии снесли «народный мемориал» жертвам сталинских репрессий.

Политика В Госдуме оценили ущерб от нахождения Крыма в составе Украины Ущерб, нанесенный Крыму от нахождения в составе Украины, превышает 1,5 триллиона рублей, заявил депутат Госдумы от полуострова Андрей Козенко.

Здоровье Руководитель Роспотребнадзора России прибыла в Дагестан В Дагестан с рабочим визитом 3 апреля прибыла руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – главный государственный санитарный врач России Анна Попова, сообщает пресс-служба АГиП РД.

Армия и оружие В России обнаружили «парапсихологический спецназ» По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.

Армия и оружие В МИД России оценили слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд руководителя Советского Союза генералиссимуса Иосифа Сталина, лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и «Исламское государство» (ИГ — террористическая организация, запрещенная в России).

Космос Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.

Культура Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.

Политика В России разработают программу по увековечению памяти героев войн В РФ в ближайшее время будет разработана программа по увековечиванию памяти героев войн, заявил президент РФ Владимир Путин.

Космос Прототип межпланетной ракеты SpaceX успешно оторвался от земли Прототип межпланетного корабля Starship, который разрабатывается компанией SpaceX, совершил первый прыжок.

Политика Экс-мэр Таллина попросил отмены санкций после сожжения кильки в России Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену санкций после того, как узнал о сожжении 72 тонн эстонской кильки.

Общество Росстат объяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля Росстат после комментариев со стороны Кремля относительно результатов своих исследований объяснил, почему его данным об уровне жизни россиян можно доверять.

Экономика Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.

Происшествия Очевидцы сообщили о прорыве аквариума на 1 млн литров в ТЦ в Москве Аквариум в «Океании» представляет собой два прозрачных акриловых цилиндра высотой 24 м, в которых находится почти 1 млн л морской воды, говорится на сайте «Аква Лого Инжиниринг», — компании, которая занимается обслуживанием конструкции.