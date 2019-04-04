Футбол

Гинер ответил на вопрос о будущем Дзагоева в ЦСКАNews.ru 08:21

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал ситуацию с футболистом команды Аланом Дзагоевым. В контрольном матче ЦСКА с «Картахеной» на тренировочном сборе в Испании игрок получил серьёзную травму — разрыв крестообразных связок колена — и сейчас восстанавливается.
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Евгений Гинер: "Контракт Дзагоева? А ЦСКА кого-то бросал?"

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Sport24.ru07:00

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ТАСС06:55
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Задержан руководитель Росреестра по Амурской области

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Обновлено в 17:15
Общество

В Чечне объяснили снос домов в родном селе Кадырова

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Общество

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Стоимость выпуска на волю каждой косатки из "китовой тюрьмы" в Приморье составит до 3 миллионов рублей, так как для каждого животного нужна индивидуальная транспотировочная ванна, сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
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В руководстве страны пришли, мне кажется, к пониманию того, что попытки целенаправленно воздействовать на украинское массовое сознание дают прямо противоположный результат.
Обновлено в 06:57
Экономика

Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты

Американский миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на бирже NASDAQ потерял $1,1 млрд из-за падения акций Tesla на 11%, пишет Bloomberg.
Обновлено в 22:41
Общество

Бумажный СНИЛС отменили в России

Привычные зеленые карточки СНИЛС канули в лету, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru со ссылкой на РИА «Новости».
Обновлено вчера в 03:13
Армия и оружие

ОБСЕ заявила о новейшем российском вооружении в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала российские новейшие системы вооружения неподалеку от поселка Южная Ломоватка в Донбассе.
Обновлено вчера в 08:35
Армия и оружие

Истребители ВВС Британии сопроводили российские бомбардировщики Ту-160

Обновлено вчера в 16:15
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Политика

Зеленский предложил вести дебаты с Порошенко Тимошенко

Обновлено в 11:39
Экономика

Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу

Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.
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Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
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Политика

России задали вопросы о сбитом «Боинге»

В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено в 18:40
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Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких

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«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в Уфе

В составе "Салавата" шайбы забросили Теему Хартикайнен (28) и Петр Хохряков (31). Таким образом, "Авангард" повел в серии со счетом 3-1.
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СМИ узнали о планах азербайджанской SOCAR купить НПЗ в России

Помимо SOCAR на актив претендовал и ЛУКОЙЛ, но в руководстве российской нефтяной компании посчитали «Антипинский НПЗ» слишком дорогим, учитывая имеющийся долг.
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Происшествия

В Иркутской области загорелась школа

Обновлено в 23:08
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Российские военные нашли и вернули Израилю останки погибшего танкиста

Сегодня, 4 апреля, во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москву российская сторона, по поручению президента Владимира Путина, передала еврейскому государству останки военнослужащего, без вести пропавшего около 40 лет назад.
Обновлено в 13:25
Происшествия

Американец мечом отрубил руку незнакомцу из-за кепки с лозунгом Трампа

Житель Сан-Франциско отрубил мечом руку мужчине, который сбил с него кепку с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», передает NBC Bay Area.
Обновлено в 22:58
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Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля

После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
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Страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первой сессии Североатлантического совета НАТО на уровне глав МИД в Вашингтоне.
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В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи

Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
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Скончался легендарный режиссер Георгий Данелия

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Алан Дзагоев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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