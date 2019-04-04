Футбол
Гинер ответил на вопрос о будущем Дзагоева в ЦСКАNews.ru 08:21
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал ситуацию с футболистом команды Аланом Дзагоевым. В контрольном матче ЦСКА с «Картахеной» на тренировочном сборе в Испании игрок получил серьёзную травму — разрыв крестообразных связок колена — и сейчас восстанавливается.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 23:44, Ашберн
Происшествия
Задержан руководитель Росреестра по Амурской области
Следственный комитет России по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении руководителя управления регионального Росреестра Сергея Чечевского, подозреваемого в получении взятки.
Обновлено в 22:19
Армия и оружие
Великобритания просит провести заседание СБ ООН по ситуации в Ливии
Великобритания запросила созыва экстренного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН из-за эскалации конфликта в Ливии, сообщает AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Обновлено в 17:15
Общество
В Чечне объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Снос частных домов в родном селе главы Чечни Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) вызван процессом урбанизации, заявил министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Обновлено в 13:03
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено в 18:50
Здоровье
Названы самые полезные и самые вредные российские супы
Обновлено в 20:53
Общество
Ученые посчитали стоимость выпуска косаток из «китовой тюрьмы»
Стоимость выпуска на волю каждой косатки из "китовой тюрьмы" в Приморье составит до 3 миллионов рублей, так как для каждого животного нужна индивидуальная транспотировочная ванна, сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 07:05
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
В руководстве страны пришли, мне кажется, к пониманию того, что попытки целенаправленно воздействовать на украинское массовое сознание дают прямо противоположный результат.
Обновлено в 06:57
Экономика
Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты
Американский миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на бирже NASDAQ потерял $1,1 млрд из-за падения акций Tesla на 11%, пишет Bloomberg.
Обновлено в 22:41
Общество
Бумажный СНИЛС отменили в России
Привычные зеленые карточки СНИЛС канули в лету, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru со ссылкой на РИА «Новости».
Обновлено вчера в 03:13
Армия и оружие
ОБСЕ заявила о новейшем российском вооружении в Донбассе
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала российские новейшие системы вооружения неподалеку от поселка Южная Ломоватка в Донбассе.
Обновлено вчера в 08:35
Армия и оружие
Истребители ВВС Британии сопроводили российские бомбардировщики Ту-160
Обновлено вчера в 16:15
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Зеленский предложил вести дебаты с Порошенко Тимошенко
Обновлено в 11:39
Экономика
Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу
Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.
Обновлено в 04:29
Кино
Скоропостижно скончался известный актёр Алексей Булдаков
Обновлено в 23:34
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Политика
России задали вопросы о сбитом «Боинге»
В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено в 18:40
Наука
Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких
Обновлено вчера в 15:12
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в Уфе
В составе "Салавата" шайбы забросили Теему Хартикайнен (28) и Петр Хохряков (31). Таким образом, "Авангард" повел в серии со счетом 3-1.
Обновлено в 12:33
Энергетика
СМИ узнали о планах азербайджанской SOCAR купить НПЗ в России
Помимо SOCAR на актив претендовал и ЛУКОЙЛ, но в руководстве российской нефтяной компании посчитали «Антипинский НПЗ» слишком дорогим, учитывая имеющийся долг.
Обновлено в 23:01
Происшествия
В Иркутской области загорелась школа
Обновлено в 23:08
Политика
Российские военные нашли и вернули Израилю останки погибшего танкиста
Сегодня, 4 апреля, во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москву российская сторона, по поручению президента Владимира Путина, передала еврейскому государству останки военнослужащего, без вести пропавшего около 40 лет назад.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Американец мечом отрубил руку незнакомцу из-за кепки с лозунгом Трампа
Житель Сан-Франциско отрубил мечом руку мужчине, который сбил с него кепку с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», передает NBC Bay Area.
Обновлено в 22:58
Театры
Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО изменили тарифы
Крупнейший страховщик ОСАГО по объемам сборов "Альфастрахование" изменил тарифы.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
В НАТО решили поддержать Украину в Черном море
Страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первой сессии Североатлантического совета НАТО на уровне глав МИД в Вашингтоне.
Обновлено в 11:54
Авто
Lada Vesta показала рекордный уровень продаж
По итогам первого месяца весны самом популярным автомобилем на российском рынке стала LADA Vesta, модель установила новый рекорд месячных продаж с момента появления в продаже.
Обновлено в 03:31
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено в 15:27
Кино
Скончался легендарный режиссер Георгий Данелия
Выдающийся советский и российский режиссер Георгий Данелия скончался в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:06