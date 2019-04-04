Гинер ответил на вопрос о будущем Дзагоева в ЦСКАNews.ru 08:21

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал ситуацию с футболистом команды Аланом Дзагоевым. В контрольном матче ЦСКА с «Картахеной» на тренировочном сборе в Испании игрок получил серьёзную травму — разрыв крестообразных связок колена — и сейчас восстанавливается.

Гинер ответил на вопрос о будущем Дзагоева в ЦСКА

Происшествия Задержан руководитель Росреестра по Амурской области Следственный комитет России по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении руководителя управления регионального Росреестра Сергея Чечевского, подозреваемого в получении взятки.

Армия и оружие Великобритания просит провести заседание СБ ООН по ситуации в Ливии Великобритания запросила созыва экстренного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН из-за эскалации конфликта в Ливии, сообщает AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Общество В Чечне объяснили снос домов в родном селе Кадырова Снос частных домов в родном селе главы Чечни Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) вызван процессом урбанизации, заявил министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Общество Ученые посчитали стоимость выпуска косаток из «китовой тюрьмы» Стоимость выпуска на волю каждой косатки из "китовой тюрьмы" в Приморье составит до 3 миллионов рублей, так как для каждого животного нужна индивидуальная транспотировочная ванна, сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Политика Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения В руководстве страны пришли, мне кажется, к пониманию того, что попытки целенаправленно воздействовать на украинское массовое сознание дают прямо противоположный результат.

Экономика Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты Американский миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на бирже NASDAQ потерял $1,1 млрд из-за падения акций Tesla на 11%, пишет Bloomberg.

Общество Бумажный СНИЛС отменили в России Привычные зеленые карточки СНИЛС канули в лету, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru со ссылкой на РИА «Новости».

Армия и оружие ОБСЕ заявила о новейшем российском вооружении в Донбассе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала российские новейшие системы вооружения неподалеку от поселка Южная Ломоватка в Донбассе.

Культура Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.

Экономика Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.

Политика Мэра Риги Ушакова отправили в отставку Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.

Политика России задали вопросы о сбитом «Боинге» В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».

Хоккей «Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в Уфе В составе "Салавата" шайбы забросили Теему Хартикайнен (28) и Петр Хохряков (31). Таким образом, "Авангард" повел в серии со счетом 3-1.

Энергетика СМИ узнали о планах азербайджанской SOCAR купить НПЗ в России Помимо SOCAR на актив претендовал и ЛУКОЙЛ, но в руководстве российской нефтяной компании посчитали «Антипинский НПЗ» слишком дорогим, учитывая имеющийся долг.

Политика Российские военные нашли и вернули Израилю останки погибшего танкиста Сегодня, 4 апреля, во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москву российская сторона, по поручению президента Владимира Путина, передала еврейскому государству останки военнослужащего, без вести пропавшего около 40 лет назад.

Происшествия Американец мечом отрубил руку незнакомцу из-за кепки с лозунгом Трампа Житель Сан-Франциско отрубил мечом руку мужчине, который сбил с него кепку с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», передает NBC Bay Area.

Театры Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».

Экономика Крупнейшие страховщики ОСАГО изменили тарифы Крупнейший страховщик ОСАГО по объемам сборов "Альфастрахование" изменил тарифы.

Армия и оружие В НАТО решили поддержать Украину в Черном море Страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первой сессии Североатлантического совета НАТО на уровне глав МИД в Вашингтоне.

Авто Lada Vesta показала рекордный уровень продаж По итогам первого месяца весны самом популярным автомобилем на российском рынке стала LADA Vesta, модель установила новый рекорд месячных продаж с момента появления в продаже.

Происшествия В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.