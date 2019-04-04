Футбол

Гинер ответил на вопрос о будущем Дзагоева в ЦСКАNews.ru 08:21

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал ситуацию с футболистом команды Аланом Дзагоевым. В контрольном матче ЦСКА с «Картахеной» на тренировочном сборе в Испании игрок получил серьёзную травму — разрыв крестообразных связок колена — и сейчас восстанавливается.
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Евгений Гинер: "Контракт Дзагоева? А ЦСКА кого-то бросал?"

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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 16:10, Ашберн
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Сухоруков сломал руку во время спектакля

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В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи

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Скончался маэстро Георгий Данелия

«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
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Галицкий раскрыл причины продажи «Магнита»

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Экономика

Власти Калининграда подали иск к Crocus Group Агаларова на 105 млн руб

Министерство строит ельства и ЖКХ Калининградской области подало иск о взыскании с АО «Крокус Интернэшнл» 105 млн руб. «за просрочку исполнения обязательств» по контракту, связанному со строительством стадиона к чемпионату мира 2018 года.
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Армия и оружие

Ливийской национальной армии приказали идти в наступление на Триполи

Обновлено в 12:28
Политика

Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта Баумеля

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что останки погибшего в 1982 году израильского солдата Закарии Баумеля, считавшегося пропавшим без вести, скоро отправятся в Израиль.
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В Подмосковье произошло ДТП с пятью автомобилями

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В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
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Ученые Северо-Западного университета США предупреждают: употребление 3-4 яиц в неделю повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 6%, материал опубликован на портале MedicalXpress.
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Солист Большого театра получил травму ноги во время спектакля

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Среди основных причин образования тромбов - долгое малоподвижное состояние, злоупотребление алкоголем, курение и хронические заболевания, передает аif.ru.
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Опубликованы фото с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

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Древние четвероногие киты когда-то бродили по суше и морю

Новое исследование сообщает об открытии в Перу совершенно нового вида предков китов, которые освоили землю и море.
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Плохое питание оказалось вреднее употребления табака

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Алан Дзагоев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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