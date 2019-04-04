Гинер ответил на вопрос о будущем Дзагоева в ЦСКАNews.ru 08:21

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал ситуацию с футболистом команды Аланом Дзагоевым. В контрольном матче ЦСКА с «Картахеной» на тренировочном сборе в Испании игрок получил серьёзную травму — разрыв крестообразных связок колена — и сейчас восстанавливается.

Гинер ответил на вопрос о будущем Дзагоева в ЦСКА

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