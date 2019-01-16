Футбол
Гинер и Федун включены избиркомом РФС в состав кандидатов в исполкомРИА Новости 05:59
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун и президент столичного ЦСКА Евгений Гинер включены избиркомом Российского футбольного союза (РФС) в состав кандидатов на выборы исполкома РФС, сообщается на официальном сайте организации. Выборы пройдут в рамках конференции 22 февраля.
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