Футбол

Гинер и Федун включены избиркомом РФС в состав кандидатов в исполкомРИА Новости 05:59

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун и президент столичного ЦСКА Евгений Гинер включены избиркомом Российского футбольного союза (РФС) в состав кандидатов на выборы исполкома РФС, сообщается на официальном сайте организации. Выборы пройдут в рамках конференции 22 февраля.
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Гинер и Федун включены избиркомом РФС в состав кандидатов в исполком

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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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