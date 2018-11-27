Футбол

Гинер: если получить $ 100 млн за надпись на груди, в ЛЧ никто не пустит
Чемпионат
17:37

Огромного спонсора для клуба никто не утвердит. Учитывая рейтинг наших команд, если абстрактно получать $ 100 млн за то, что что-то написано на груди, то УЕФА это не признает. Вы просто не пройдёте ФФП, в Лигу чемпионов так никто не пустит.
Чемпионат17:37

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Гинер: если получить $ 100 млн за надпись на груди, в ЛЧ никто не пустит

Чемпионат17:37

Гинер рассказал о бюджете ЦСКА

Спорт-Экспресс16:25

Гинер: «Если получить $ 100 млн за надпись на груди — в Лигу чемпионов не пустят»

Sport24.ru16:15
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 22:38, Ашберн
Футбол

Нужна только «Виктория»: ЦСКА может досрочно обеспечить себе евровесну

В заключительном домашнем матче Лиги чемпионов в этом году московский ЦСКА может обеспечить себе участие в весенней стадии еврокубков.
Обновлено в 18:15
Футбол

Венгер заинтересован работой в «Баварии»

Французский специалист Арсен Венгер заинтересован должностью главного тренера «Баварии», сообщает The Telegraph.
Обновлено в 21:32
Футбол

Футболист «Спартака» Роман Зобнин перенес операцию

Обновлено в 21:06
Футбол

Гинер: советовал Головину поиграть год-два во Франции или Германии

Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил, что советовал полузащитнику Александру Головину, когда он определялся с новой командой, поиграть год-два во французском или немецком чемпионате.
Обновлено в 19:33
Футбол

Жозе Моуринью: «Линделеф пропустит какое-то время»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о ситуации с центральными защитниками накануне матча ЛЧ против «Янг Бойз».
Обновлено в 20:35
Футбол

«Ньюкасл» обыграл «Бёрнли». Начало матча задержали на 30 минут

В 13-м туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» одержал выездную победу над «Бёрнли» — 2:1. Матч был задержан на 30 минут.
Обновлено в 18:30
Футбол

Роналду поборется с Гризманном и Мбаппе за звание лучшего игрока года

Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) объявили имена претендентов на звание лучшего игрока года по версии Globe Soccer Awards-2018, передает "Советский спорт".
Обновлено в 20:51
Футбол

Коларов: Завтра «Реалу» придется невероятно сложно

Защитник «Ромы» Александар Коларов рассказал о настрое на матч с «Реалом» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 19:39
Футбол

«Кальяри» и «Торино» сыграли вничью в матче Серии А

В матче 13-го тура чемпионата Италии «Кальяри» разошёлся миром с «Торино», игра завершилась вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена».
Обновлено в 18:26
Футбол

Неймар и Мбаппе тренируются в общей группе перед матчем с «Ливерпулем»

Нападающие «ПСЖ» Неймар и Килиан Мбаппе занимаются в общей группе в преддверии матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
Обновлено в 14:38
Футбол

«Реал Сосьедад» обыграл дома «Сельту»

В следующем туре Реал Сосьедад в гостях сыграет с Бетисом 2 декабря. Сельта 1 декабря дома примет Уэску.
Обновлено в 17:21
Футбол

Пике оштрафован на 48 тысяч евро за вождение без прав

Обновлено в 17:56
Футбол

Роналду посоветовал «Ювентусу» подписать Асенсио

Сообщается, что подписать 22-летнего испанца «Ювентусу» посоветовал Криштиану Роналду.
Обновлено в 16:22
Футбол

Убытки клубов РПЛ в нынешнем сезоне составили 1,7 млрд рублей

В нынешнем сезоне убытки клубов, выступающих в Российской премьер-лиге (РПЛ), составили 1,7 млрд рублей.
Обновлено в 17:31
Футбол

«Барселона» платит игрокам самые большие зарплаты в мире

Футбольный клуб "Барселона" – первая в истории спортивная команда, средняя зарплата игроков в которой превысила 10 млн фунтов (11,3 млн евро).
Обновлено в 14:15
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Российский предприниматель, президент московского футбольного клуба ЦСКА, глава финансового комитета РФС.
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Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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