Футбол
Гинер дал прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак»News.ru 06:27
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком». Он заявил, что, если бы у него не было уверенности в победе «армейцев», он бы не занимался клубом. Гинер добавил, что за последние 18 лет ЦСКА «всем всё доказал».
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Евгений Гинер: Дзагоева поддержим, Бекао выкупим, а Влашич интересен «Бешикташу»
Советский спорт09:00
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 11:34, Ашберн
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Всю важность работы поисковых отрядов отметил сегодня президент России Владимир Путин на открытии всероссийской акции «Вахта памяти».
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Ранее в итальянских документах значилось понятие "родители" Определения "отец" и "мать" вернут в итальянские удостоверения личности для несовершеннолетних, пишет РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ.
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Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
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Космос
«Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полета к МКС
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-11" долетел до МКС за рекордно короткое время - за 3 часа 22 минуты, что на две минуты быстрее запланированного.
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В России установлен рекорд продаж автомобилей Lada Vesta
Обновлено в 10:27
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Суд продлил арест полковнику Захарченко до 24 июля
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Путин и Нетаньяху обсудили тему Сирии, рассказал Ушаков
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в четверг обстоятельно и в различных аспектах обсудили тему Сирии, но израильский премьер не представил плана на бумаге по урегулированию ситуации, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Обновлено в 10:24
Общество
В ПФР назвали сроки перевода бумажных СНИЛС в электронный формат
Перевод номеров свидетельств обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) в электронный формат займёт около трёх месяцев.
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Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу
37-летняя певица Бритни Спирс снова попала в психиатрическую клинику.
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Научным сотрудникам повысят зарплату
Правительство направит почти 5,3 миллиарда рублей на повышение зарплат научным сотрудникам, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры
Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.
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Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова и Ксения Собчак попарились в бане вместе
Анастасия Волочкова дала интервью Ксении Собчак. Съемки проходили прямо в большом доме балерины.
Обновлено в 04:14
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Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос
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Средняя продолжительность жизни выросла в мире с 2000 по 2016 год с 66,5 до 72 лет.
Обновлено в 09:32
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Зеленский заявил, что может вернуть Донбасс
Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский считает, что, став главой государства, сможет выйти победителем из конфликта в Донбассе.
Обновлено в 02:43