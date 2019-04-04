Футбол
Гинер дал прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак»News.ru 06:27
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком». Он заявил, что, если бы у него не было уверенности в победе «армейцев», он бы не занимался клубом. Гинер добавил, что за последние 18 лет ЦСКА «всем всё доказал».
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:59, Ашберн
Происшествия
Разведчик оказался владельцем взорванного в Киеве автомобиля
Источник в правоохранительных органах рассказал о том, что взорванный в Киеве легковой автомобиль Chevrolet Epic принадлежал военному разведчику.
Обновлено в 06:45
Спорт
Неофициально: Дакар-2020 пройдёт в Саудовской Аравии
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
Россия ответила генсеку НАТО о Гитлере и Сталине
Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера, советского лидера Иосифа Сталина и «Исламское государство» (ИГ, террористическая группировка, запрещена в России), выступая ранее в Конгрессе США.
Обновлено в 04:10
Политика
Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста
Конституционный суд посчитал законным изменение пенсионного возраста, поскольку основной закон допускает это, говорится в определении суда.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Белгороде задержали сотрудницу налоговой за взятку в 2,75 млн рублей
35-летняя женщина получила крупную сумму денег от директора частной компании. Оперативники насчитали 2 миллиона 750 тысяч рублей.
Обновлено в 05:43
Политика
Аркадий Дворкович вернулся в Россию
Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович вернулся в Россию.
Обновлено вчера в 10:12
Общество
Зарплата чиновников Свердловской области выросла на 10%
Зарплата чиновников в Свердловской области выросла почти на 10%, а у госслужащих региональных органов власти рост оказался еще выше.
Обновлено в 01:40
Происшествия
На подлодке «Краснодар» впервые провели срочную хирургическую операцию
В современной истории подводных сил Черноморского флота проведение хирургической операции на борту подводной лодки, находящейся в море в подводном положении, было осуществлено впервые, добавили на флоте.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Устроивший ДТП с шестью жертвами водитель маршрутки работал нелегально
Водитель маршрутки, устроивший в Подмосковье автокатастрофу с шестью погибшими, работал нелегально.
Обновлено в 03:56
Общество
Москвичей предупредили о неблагоприятной для аллергиков погоде
Аллергикам в Москве рекомендовали начать прием профилактических препаратов из-за раннего цветения аллергенных растений.
Обновлено в 05:31
Кино
Тело Булдакова доставили из Монголии в Россию
В Москву доставили тело народного артиста России Алексея Булдакова, который скончался накануне в Монголии.
Обновлено в 06:37
Политика
Европейская компания завершила изготовление российского спутника «Ямал-601»
Французское подразделение европейской фирмы Thales Alenia Space по заказу российской компании "Газпром космические системы" завершило изготовление телекоммуникационного спутника "Ямал-601", сообщила в четверг российская компания.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
Пушков назвал угрозы США исключить Турцию из НАТО пустыми словами
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова американского вице-президента Майка Пенса, который предложил Анкаре выбрать между членством в НАТО и закупкой российских С-400.
Обновлено вчера в 18:48
Политика
Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС
Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Экономика
Счетная палата РФ впервые обнародовала годовой план проверок
Счетная палата (СП) РФ впервые опубликовала свой годовой перечень контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий, в который входят проверки всех министерств, ведомств, а также крупных государственных корпораций.
Обновлено в 05:19
Политика
ЦИК Украины предложил Зеленскому и Порошенко самим оплатить дебаты
Центризбирком Украины предложил кандидатам на пост президента Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко самим оплатить дебаты на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 06:17
Футбол
«ПСЖ» намерен приобрести лидера «Реала»
"Реал" выставил ценник на Варана в размере 500 миллионов евро, эта сумма указана в контракте в качестве отступных за французского защитника.
Обновлено в 05:29
Политика
Команда Зеленского заявила о блокировке рекламного аккаунта в Google
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявила о блокировке своего рекламного аккаунта в Google.
Обновлено в 06:21
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры
В 2016 году Макгрегор уже делал подобный пиар-ход для привлечения внимания: он объявил о завершении карьеры, когда вел переговоры о повторной встрече с бойцом UFC Нейтом Диасом.
Обновлено в 01:53
Происшествия
В Петербурге коллектора задержали за избиение должника
В Петербурге сотрудники полиции задержали 26-летнего коллектора, работавшего сразу на две микрофинансовые организации.
Обновлено в 05:14
Политика
Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта Баумеля
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что останки погибшего в 1982 году израильского солдата Закарии Баумеля, считавшегося пропавшим без вести, скоро отправятся в Израиль.
Обновлено в 06:46
Футбол
ЦСКА и Hyundai объявили о возобновлении сотрудничества
Сегодня, 4 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА и компания Hyundai объявили о возобновлении сотрудничества, передает корреспондент Sport24 Алина Матинян.
Обновлено в 05:26
Общество
Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае
Длинные майские каникулы стали результатом переноса выходных 5 и 6 января, а также 23 февраля, пояснили в Роструде.
Обновлено вчера в 07:15
Происшествия
На западе Москвы в «Океании» треснул аквариум
Течь воды образовалась в четверг днем в аквариуме в торгово-развлекательном центре "Океания" на западе Москвы, инцидент не угрожает людям, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:50
Общество
Генпрокуратура намерена изъять дворцы экс-главы Марий Эл Маркелова
Генпрокуратура намерена изъять здания-дворцы в стиле европейского возрождения в центре Йошкар-Олы.
Обновлено в 05:37
Общество
Научным сотрудникам повысят зарплату
Правительство направит почти 5,3 миллиарда рублей на повышение зарплат научным сотрудникам, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:20
Общество
Голикова: смертность выросла в 32 российских регионах
По итогам 2018 года смертность выросла в каждом третьем регионе России.
Обновлено вчера в 06:18
Авто
McLaren анонсировала новый суперкар Grand Tourer
McLaren анонсировала новый суперкар Grand Tourer, информация о котором впервые появилась в прошлом месяце.
Обновлено в 05:30