Футбол

Гинер дал прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак»News.ru 06:27

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком». Он заявил, что, если бы у него не было уверенности в победе «армейцев», он бы не занимался клубом. Гинер добавил, что за последние 18 лет ЦСКА «всем всё доказал».
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Гинер о дерби со «Спартаком»: уверен, что игра будет красивой и интересной

РИА Новости06:06

Битва в эфире перед дерби! Мостовой vs Соломатин

Спорт-Экспресс09:15

Гинер дал прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак»

News.ru06:27

Евгений Гинер: Дзагоева поддержим, Бекао выкупим, а Влашич интересен «Бешикташу»

Советский спорт09:00

Гинер — о матче с «Уфой»: побежали с горящими глазами и пропустили, нестрашно

Чемпионат06:00

Евгений Гинер: «Какого футболиста ЦСКА когда-либо бросал? Думаете, начнем с Дзагоева?»

Sport24.ru07:00

«Спартак» - ЦСКА: свиные головы, навоз и драки

Комсомольская правда02 апреля в 18:01
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Экономика

«Почта России» и «Ростелеком» запустят видеорекламу в отделениях

"Почта России" совместно с "Ростелекомом" запускают новый проект по трансляции видеорекламы в почтовых отделениях.
Обновлено в 03:46
Футбол

«Ливерпуль» потратил за год на агентов больше всех среди клубов АПЛ

Ливерпуль за год потратил больше всех денег на услуги агентов в чемпионате Англии с февраля 2018 года по январь 2019-го.
Обновлено в 09:15
Экономика

Главный страховщик ОСАГО в четвертый раз поменял тарифы

«Альфастрахование» меняет базовые ставки тарифов в четвертый раз с начала 2019 года.
Обновлено в 08:43
Здоровье

Профессор МГУ назвал основные причины отрыва тромба

Оторвавшийся тромб в большом количестве случаев является причиной смертей, наступивших из-за острых сердечно-сосудистых катастроф.
Обновлено в 07:57
Спорт

Турсынбаева призналась, что ей снилась Тутберидзе

Обновлено в 08:10
Здоровье

Названы продукты, которые мешают похудеть

Диетологи в Инстаграм стараются перещеголять друг друга. Один из них назвал продукты, которые мешают худеть.
Обновлено в 08:04
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Общество

Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России

Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.
Обновлено в 07:53
Политика

Журналист из Крыма станет ведущим дебатов между Порошенко и Зеленским

Украинский журналист Павел Казарин проведет дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:41
Здоровье

Клещи покусали сразу 9 волгоградцев

По сообщению ведомства, в больницы и поликлиники обратилось уже девять покусанных человек.
Обновлено в 04:14
Авто

Lada Largus «для экономных» поступила в продажу

4 апреля начались продажи двухтопливной версии Lada Largus, работающей на бензине и на метане.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие

В НАТО разработали три сценария будущего военного блока

Оборонный колледж НАТО подготовил доклад со сценариями развития военного блока в преддверии 70-й годовщины его образования.
Обновлено в 03:16
Футбол

Член комитета РФС: Кокорин и Мамаев не смогут избежать срока

Считаю, что Кокорин и Мамаев получат срок. Не желаю им этого и не хочу выглядеть пессимистом, но избежать этого им вряд ли удастся.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес

Бритни Спирс поместили в психбольницу

В клинику душевного здоровья за помощью обратилась популярная американская певица Бритни Спирс.
Обновлено вчера в 17:59
Политика

В Совфеде оценили заявление эстонского политика об отмене санкций

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление экс-мэра Таллина Эдгара Сависаара, который призвал обсудить отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
Обновлено в 08:03
Общество

Галицкий назвал три причины продажи «Магнита»

Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ.
Обновлено в 04:55
Политика

Украинских диверсантов в Севастополе осудили на 14 лет

Владимир Дудка и Алексей Бессарабов, задержанные ФСБ в Севастополе в ноябре 2016 года, по версии следствия были членами диверсионно-террористической группы управления разведки Министерства обороны Украины и планировали диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения в Крыму.
Обновлено в 07:30
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры

В 2016 году Макгрегор уже делал подобный пиар-ход для привлечения внимания: он объявил о завершении карьеры, когда вел переговоры о повторной встрече с бойцом UFC Нейтом Диасом.
Обновлено в 01:53
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

В iTunes и Play Market нашли пропагандирующие криминал приложения

Прокурор Юрьянского района Кировской области через суд добился блокировки доступа к приложениям онлайн-магазинов "iTunes" и "Play Market", содержащих пропаганду криминала, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Обновлено в 09:11
Политика

Ущерб Крыму от Украины оценили в 1,5 трлн рублей в Госдуме

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко заявил, что «по самым скромным подсчетам» ущерб, нанесенный полуострову, превышает 1,5 триллиона рублей.
Обновлено в 01:20
Политика

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»

"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Кино

Алексея Булдакова похоронят на Троекуровском кладбище

Обновлено в 05:12
Авто

Кроссовер Renault Arkana представят в Москве 11 апреля

Французский автомобильный бренд Renault объявил о намерении представит в Москве новую модель кроссовера Renault Arkana.
Обновлено вчера в 12:36
Шоу-бизнес

Госпитализирована вдова Говорухина

В одну из московских клиник был экстренно госпитализирована вдова кинорежиссера Станислава Говорухина, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на "Рен ТВ".
Обновлено в 07:31
Армия и оружие

Пентагон объявил о разработке системы обнаружения гиперзвуковых ракет

Замглавы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд заявил на слушаниях в комитете палаты представителей конгресса США, что в течение трех лет в Соединенных Штатах будет разработана система предупреждения о пусках гиперзвуковых ракет.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAX

Обновлено вчера в 02:52
Футбол

Калошин: на мой взгляд, судьи VAR справились очень достойно

Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин рассказал о работе системы VAR, которая была впервые применена в России в полуфинальных матчах Кубка России.
Обновлено в 09:29
Общество

Американцы оценили достоинства рассола

Обновлено в 01:08
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