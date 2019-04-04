Футбол
Гинер дал прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак»News.ru 06:27
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком». Он заявил, что, если бы у него не было уверенности в победе «армейцев», он бы не занимался клубом. Гинер добавил, что за последние 18 лет ЦСКА «всем всё доказал».
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Евгений Гинер: Дзагоева поддержим, Бекао выкупим, а Влашич интересен «Бешикташу»
Советский спорт09:00
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 10:02, Ашберн
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